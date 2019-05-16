緊盯美元！策略師：這項熱門投資是否失勢就看它

2019-05-16 23:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



華爾街策略師提醒投資人密切關注美元動向，倘若美元走強，可能證明今年來氣勢很旺的新興市場資產行情面臨變盤，價格可能反轉下挫。

道富環球投資管理公司（SSgA）首席投資策略師艾隆（Michael Arone）16日對財經新聞網站MarketWatch說：「今年…我們已見到140億美元資金湧入新興市場指數股票型基金（ETF），背後驅動力大致是基於聯準會（Fed） 按兵不動，因此升息腳步將暫緩，美元可能走貶的想法。」

美元若貶值，可能促使投資人追逐收益更高、但通常風險也比較高的資產，例如新興市場資產；若是美元升值，則資金流向可能隨之翻轉，因為美元走強將導致這些國家更難償付以美元計價的債務。

近來美中貿易緊張情勢升高，已對新興市場股票和貨幣形成下跌壓力。有些人擔心，貿易戰若是打擊中國經濟，也將連帶拖累其他新興市場國家。

本月以來，iShares MSCI新興市場ETF已下跌6%，使今年來的漲幅縮小到5.6%。對照下，追蹤美股標普500指數的SPDR標普500 ETF今年來漲了14%。ICE美元指數（DXY）今年來攀升1.4%，不過本月來幾乎沒什麼漲。

當然，貿易戰升溫未必表示新興市場資產一定會下跌。艾隆指出，貿易緊張情勢升高，可能促使中國當局繼續推出刺激措施以提振經濟、強化市場信心。他說，中國的刺激措施有助於支撐新興市場，更何況此區的經濟成長率相對較高、中產階級人口持續擴增、所得也在增加，都對投資人有吸引力。

艾隆說：「美元是重要的風向球，由此可見這些風險性資產交易可能會如何演變。」

美銀美林（BofAML）5月基金經理人調查顯示，投資人或許還沒準備好因應貿易戰全面大打出手，從此刻新興市場投資部位仍顯著高於歷史平均值，即可見一斑。

摩根大通（JP Morgan）策略師在致客戶報告中指出，新興市場最近面臨壓力固然令人憂慮，但目前為止還不到必須棄械投降的地步。