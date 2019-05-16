德新創空中計程車成功處女航 盼2025載客服務

2019-05-16 22:59 中央社 柏林16日綜合外電報導



德國新創公司Lilium今天表示，它的全電動無人駕駛噴射飛行器「空中計程車」，成功完成處女航測試，希望能於2025年前提供載客服務，穿梭在各個城市間。

Lilium期待自家產品能在2025年前在全球不同城市，提供「隨選空中計程車服務」。

Lilium的5人座原型機可能面臨空中運輸激烈競爭，因為其他新創公司以及像是空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）或優步（Uber）等巨擘，皆放眼都市運輸轉型契機，正著手調整自家產品策略。

Lilium的原型機不但能像直升機一樣垂直起降，它的機翼也可用於水平飛行，最高時速300公里，航程可達300公里。

空中巴士和波音推出的機型只有50英里（約80公里）續航里程。由於其他公司的旋翼驅動飛行器僅提供有限航程，Lilium相信自家生產的噴射型飛行器能超群絕倫。

總部設在德國巴伐利亞邦（Bavaria）的Lilium，5月初在慕尼黑（Munich）透過地面控制，進行處女航測試。Lilium並沒有確切說明它在空中飛行多久。

Lilium飛行測試主管拜加瑞拉（LeandroBigarella）在聲明中提到：「處女航對一個公司來說始終是關鍵時刻，所幸這次試飛表現完全符合預期，而且反應良好。」

Lilium於2017年曾成功試飛2人座原型機，如今又順利完成5人座處女航測試。