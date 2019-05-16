「陶然筆記」：沒誠意，來也白來，談也白談

2019-05-16 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



大陸外交部和商務部今天接連發聲，具有官方背景的微信公眾號「陶然筆記」也發文指出，到目前為止，美方一邊說要談，一邊又小動作不斷，破壞談判氛圍，看不出美方有什麼實質性談判誠意，美方如果無視中國民意， 恐怕不會再得到中方有效回應。

「陶然筆記」16日發表一篇題為「沒誠意，來也白來，談也白談」的文章指稱，中美第11輪磋商結束後，局勢變得很快；這一邊，美方不停對外發聲，說是「中國經濟不太好，中方十分渴望與美方達成經貿協定」。在經歷了這麼多輪的磋商和較量後，還說這種誰更渴望達成協議的話題，挺無聊的。

那一邊，美國財政部長米努勤，說是「美中經貿談判仍在進行當中，他正考慮何時前往北京繼續談判」。

不過，大陸商務部16日回應說，「中方不掌握美方來華計畫」，這個回應令人浮想聯翩。

文章指出，在第11輪磋商之前，在美方製造的那種極限施壓氛圍下，中方依然頂著壓力履約赴會，去參加這場「鴻門宴」。這個舉動釋放出來的談判誠意，已不可能更多。但是，中方誠意並未得到積極回應，恐怕有些人還覺得中國軟弱可欺。

「美方又說要來磋商，也在炒作大阪G20元首會晤的話題。要我看，如果美國沒有新的實質性行動，那麼來也白來，談也白談。」

文章指出，中方在第11輪磋商後，首次提出三個主要關切，其實也是在向美國，向世人劃出自己的「紅線」。這是底線，是中國政府的立場，更是中國的民意。

如果不取消關稅，完全按照美方的要求來採購，文本上不考慮平衡，這樣的協議即便簽署，試想中國的老百姓能答應嗎？

文章稱，如果有人覺得中方在虛張聲勢，那只會是「抗美援朝」戰爭之後的又一重大誤判。

「當年我們說，誰要是越過三八線，我們一定出兵。有人不信，產生了誤判，然後被事實教育，又退回三八線。

現在我們說，誰要是拿關稅來耀武揚威，我們一定反制。」

文章最後強調，中國人是愛好和平的。最近這些年生意又做得大了些，更多人的想法是希望和氣生財，希望有錢大家一起掙的。

但是，如果誰一定要跟我們過不去，希望我們徹底讓步屈服。那麼這些溫和的中國人也肯定會用盡全力，把自己變成1776年以來對方遇見過的最值得尊敬，也是最難纏的對手。