道瓊早盤勁揚逾220點 沃爾瑪、思科財報告捷大漲

2019-05-16 22:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國股市今（16）日早盤上漲，沃爾瑪（Walmart）和思科（Cisco）的強勁財報，壓過了投資人對美中貿易戰的擔憂。

CNBC報導，道瓊工業指數今日早盤上漲逾220點，沃爾瑪和思科表現更優於大盤，標普500指數和那斯達克指數分別皆上漲約1%。

沃爾瑪今日公布的第1季獲利優於分析師預期，帶動股價漲幅超過3.5%。該公司表示，目前正處在達成2019年目標的良好狀態。思科也同樣發表優於預期的上季財報，使該公司股價大漲5.1%。思科公布的營收預期也比外界預測的還要強勁。

這兩家公司股價上漲，抵銷了市場對進行中的美中貿易衝突的擔憂。投資人原本預期兩國將在本月敲定貿易協議，但美國卻對中國進口品調升關稅，中國也在之後宣布將實施報復性關稅。

不僅如此，美國總統川普又在昨日宣布進入國家緊急狀態，要對抗美國在科技方面的威脅。美國商務部宣布將華為和其關係企業加入貿易黑名單，讓這家中國電信巨擘更難與美國企業做生意。

美國白宮現在必須決定是否要以國家安全為名，對汽車和汽車零件課徵關稅，周六（18日）將是其最後期限。CNBC昨日報導，川普計劃延後實施此關稅最多六個月，讓貿易擔憂稍微得以緩解。