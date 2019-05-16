黃金交叉！ BNEF：2040年逾半新車將是電動車

2019-05-16 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



根據彭博新能源財經（BNEF）分析，電動車目前雖僅占全球售出新車的一小部分，但這種情況很快會出現變化。

該報告顯示，到2040年，全球銷售的乘用車將有57%是電動車，比去年報告高2個百分點。到了2040年，美國、歐洲、中國等市場的輕型商用車占比也將達相同水準。

BNEF先進運輸主管麥克瑞查表示：「傳統乘用車的全球銷售可能已經觸頂。」

電動車價格逐步下降到汽柴油車的水準，且行駛成本已低於傳統車輛。根據BNEF新報告，這代表電動車銷售將很快超越內燃機車輛，成為消費者更經濟的選擇。

BNEF預測，到2040年，全球電動車銷量將從去年的200萬輛成長到5,600萬輛，與此同時，傳統動力引擎車的銷量將從去年的8,500萬輛降到僅4,200萬輛。

電動車與內燃機車輛銷量出現「黃金交叉」，主要是因為電池價格進一步下滑。自2010年起，隨著製造過程改善，及更多電池工廠帶來的規模經濟效應，電池每度電的成本已下滑85%。受此趨勢影響，電動車到2025年的售價及長期養車成本，將比同級內燃車便宜。電動車優勢在於電力遠比汽柴油便宜，維修成本也因作動零件較少低廉許多。

但整體汽車數將持續成長，降低電動車限制溫室氣體排放的功效。報告指出，接下來到2040年之間，溫室氣體排放量將急遽下滑，但只會回到2018年水準。

BNEF移動分享研究主管伊札迪-納賈法巴迪表示，共乘服務將比私家車主更快向電動車靠攏，因為車隊老闆對燃油與養護成本更為敏感。