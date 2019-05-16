去年亞太地區億萬富豪人數銳減 竟是這原因

2019-05-16 17:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



亞太地區去年身價超過10億美元的億萬富豪，他們的財產及人數總和在全球占比均大幅減少。

全球財富諮詢機構Wealth-X 13日公布的億萬富豪報告，亞太地區的億萬富豪總人數在2018年減少13%、財產總和縮水8%，等於減少109名億萬富豪、財產總和縮水2,120億美元，主要是中國、香港、印度以及新加坡的億萬富豪人數減少。這與2017年的情勢恰恰相反，當時亞太地區的高淨值人士高於其他地區。

全球億萬富豪的人數減少，要歸因於全球股市表現走軟、美中貿易衝突持續升高，以及強勢美元造成新興貨幣動盪。根據 Wealth-X，全球億萬富豪去年的財富總和縮水7%，總人數也減少5.4%，為2008年金融危機以來人數第二次減少。

報告指出，只有北美地區的億萬富豪人數成長。美國億萬富豪人數增加3%，主因是利率升高和政府推動減稅政策。儘管亞太地區去年的億萬富豪身價縮水、人數減少，但中國、香港、印度以及新加坡等四國，仍在億萬富豪人數最多的前15名中。

中國去年的億萬富豪人數為285人，排名全球第二，僅次於美國的705人，財產總和為9,960億美元，在全球億萬富豪的人數占比為12%。