供給疑慮推升油價 金價持穩

2019-05-16 08:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三小幅上揚，因中東緊張局勢升級可能衝擊全球供給。金價周三持穩，儘管股市上漲，但全球經濟成長和美中貿易戰使金價維持在近一個月高點。

布蘭特原油上漲0.53美元或0.7%，結算價報每桶71.77美元。西德州原油期貨上漲0.24美元或0.4%，結算價報每桶62.02美元。

美國能源資訊署（EIA）表示，上周美國原油庫存意外升至2017年9月以來最高水準，增加540萬桶。然而，中東的不確定性上升，提振原油價格。

Lipow oil Associates的總裁Andrew Lipow表示：「原油庫存增幅超過市場預期，但由於中東的地緣政治動態，油價仍受支撐。」

金價周三持穩，貨金現貨報每英兩1,296.64美元。美國黃金期貨上漲0.1%，至每英兩1,297.80美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「支撐金價的因素很多，包括伊朗等地區的地緣政治，但主要是美中貿易談判目前仍沒有成果。」

美中貿易爭端持續將衝擊全球經濟的疑慮，在過去幾天提高黃金的吸引力。

美國總統川普有意延遲對汽車進口徵收關稅的消息傳出後，美國和歐洲股市周三上揚，黃金抹去部分漲幅。