美中貿易戰狼煙再起 蘋果和三星急往印度避風頭

2019-05-16 02:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



日經新聞報導，全球智慧手機大廠和他們的供應鏈紛紛轉而擴大在印度的行銷和製造，主因是美中貿易戰火持續升溫，對這些公司在美、中的營運構成壓力。印度市場的潛力也讓他們垂涎。

蘋果（Apple）內部人士指出，蘋果過去幾年持續提高印度製造和印度供應鏈的占比，且目前已快要確定印度第一家門市將花落何處。三星電子和小米也正強化在印度的產能和銷售管道，代表這個擁有10億人口的智慧手機市場將面臨激烈競爭。

知情人士透露，蘋果持續與印度政府討論核准成立第一家門市的事宜，迄今尚未決定要在哪一座城市落腳。蘋果目前透過第三方零售商Nyasa和Maple Stores及電商亞馬遜和PaytmMall，在印度販售iPhone。

蘋果執行長庫克5月稍早討論過這項計畫，也告訴投資人蘋果「正與印度政府合作，要尋求當地政府核准設立門市」。

蘋果在邦加羅爾生產舊款iPhone已有數年，現在計劃擴大印度製造，要開始生產最近幾年推出的款式，例如iPhone 7。

蘋果在印度的供應鏈有來自全球的企業，包括台商緯創資通在印度兩家工廠組裝舊款iPhone，新加坡偉創力（Flextronics）和芬蘭手機充電器製造商Salcomp為蘋果供應充電器，中國裕同科技則負責iPhone SE和iPhone 6s等舊款機型的包裝相關業務。

設立門市的舉措凸顯這家科技大廠盡可能聚焦在銷售和生產，是先前進軍印度市場失利後如今再接再厲的證據。

根據研調機構IDC，小米手機去年稱霸印度智慧手機市場，市占高達28.9%，而制霸印度市場多年的三星則敗給小米，市占22.4%，Vivo市占10%，位居第三。

印度第1季智慧手機銷售比去年成長7.1%至3,210萬支，年增率穩健成長。會計師事務所E&Y預估，擁有智慧手機的印度人口今年將增加至3.73億人，到2022年將增至4.42億人；去年有3.4億人擁有智慧手機。

印度對進口行動裝置課徵高達20%的關稅，導致印度的iPhone成為全球最貴的手機之一，連累蘋果在印度的市占僅1%。但蘋果若直接在當地生產iPhone，免去20%的關稅。