川普傳計劃延後汽車關稅拍板時間 美股早盤多空交戰

2019-05-15 22:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國股市今（15）日開低走高，稍早因為美國和中國發表的經濟數據均不如外界預期，引發擔憂美中貿易戰正在拖累全球經濟成長。不過，開盤後CNBC引述消息人士報導，川普政府計劃延後實施汽車關稅最多六個月後，三大指數悉數由黑翻紅，道瓊一度急拉約200點。

道瓊工業指數早盤一度跌190點，標普500和那斯達克綜合指數下跌約0.5%，科技股和金融股表現落後大盤。不過在報導說川普考慮把課徵汽車關稅的定案時間最多延六個月後，紐約三大指數應聲止跌回升。

CNBC報導，川普政府計劃延後實施汽車關稅最多六個月，以防全球貿易衝突的傷害進一步擴大。

白宮原訂要在5月18日的期限前，決定是否要對進口汽車和汽車零組件施加關稅。根據法律，美國政府還能有另外180天可以做出決定，只要白宮仍持續和對手國進行交涉。

美國商務部今日公布4月零售銷售下滑0.2%，不如分析師預期的增長0.2%，加深了市場對於全球經濟成長減緩的擔憂，中國稍早公布的4月工業生產更創下2003年5月來最低的成長5.4%，顯示中國經濟正失去動能。中國的零售銷售數據也同樣讓經濟學家失望。

這些令人失望的數據發表在這兩國間的貿易緊張再度被點燃之際，美國上周提高了價值2,000億美元的中國進口品的關稅，使中國在本周稍早也提高600億美元美國商品的關稅做為反擊。之後美國也揚言將提高對中國另外3,000億美元商品關稅的可能性。

Ned Davis Research資深美國經濟學家Veneta Dimitrova表示：「美中貿易戰的升溫無庸置疑對兩國和全球經濟的成長展望來說是負面的。關稅將導致通膨升高、增加政策不確定性、降低資本支出和就業成長率，以及削弱生產力成長率。」「關稅持續得愈久，或規模和範圍愈大，美國成長展望的向下風險就愈大。」