南韓失業人數破124萬

相關新聞
IDC：半導體今年全球營收 將下滑逾7％2019-05-16 18:23
去年亞太地區億萬富豪人數銳減 竟是這原因2019-05-16 17:56
載伊朗燃料油的油輪違反美國禁令 在舟山附近卸貨2019-05-16 14:54
川普擬緩徵歐盟車稅 取消加墨鋼鋁加稅2019-05-16 14:10
日新世代新幹線「子彈列車」首度亮相！挑戰時速360公里2019-05-16 11:36
「股神」不再遺憾 波克夏持有8.6億美元亞馬遜股票2019-05-16 09:30
美財長：與加拿大、墨西哥的鋼鋁關稅爭端即將解決2019-05-16 08:54
貿易疑慮緩解助美股連漲兩天 道瓊上漲115.97點2019-05-16 06:48
美中貿易戰狼煙再起 蘋果和三星急往印度避風頭2019-05-16 02:09
義預算赤字掀波 歐債警鈴響2019-05-16 00:21
印度人均ATM 金磚國最少2019-05-16 00:21
Google搶網購族商機2019-05-16 00:21
歐元區經濟 Q1加速擴張2019-05-16 00:21
舊金山打「臉」 禁用新辨識技術2019-05-16 00:21
美零售、工業生產 意外下滑2019-05-15 23:33
美生育率走低 勞動力隱憂2019-05-15 23:33
國際能源署下修今年石油需求2019-05-15 23:33
蘋果連四年獲利居全球之冠 中國兩銀行分排二三2019-05-15 18:39
蘋果反托辣斯案 挫敗2019-05-15 00:55
亞馬遜衝物流 鼓勵員工創業2019-05-15 00:55
美零售商抓緊客戶忠誠度2019-05-15 00:54
沃爾瑪搶市 推免運隔日到貨2019-05-15 00:54
南韓投資重心 轉向越南2019-05-15 00:54
亞洲買家搶油 溢價幅度攀高2019-05-15 00:54
全球再生能源投資下滑2019-05-15 00:53
日擴大刺激景氣 聲浪高2019-05-15 00:53
G20峰會 川習可望碰面2019-05-14 00:44
波音一堂價值百億美元的道歉課2019-05-13 09:38
巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示2019-05-13 09:01
彭博資訊專欄／川普制裁伊朗 沙國坐收漁利2019-05-13 00:35
大師觀點／公共選項…拉中產階級一把2019-05-11 23:27
AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消2019-05-10 11:17
用巴菲特準星 2招篩出績優股2019-05-09 11:14
彭博資訊專欄／鮑爾通膨談話 市場霧煞煞2019-05-06 01:13
影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展2019-05-04 09:21
超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授2019-04-23 18:10
伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…2019-04-23 00:49
彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟2019-04-22 01:05
台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請2019-03-10 12:15
熱門文章
她羊水破等4小時「胎死腹中」 醫師冷回：市立醫院就要排隊2019-05-16 10:33
回擊貿易戰 陸鷹派倡「愛國主義」嗆一拳擊斃川普2019-05-16 10:00
巴農：川普不可能在貿易戰中退縮 美國握著所有的好牌2019-05-15 22:22
封殺華為？川普簽行政命令 保護美資通訊產業2019-05-16 05:44
岩石上刻滿「神秘文字」 法國小鎮祭7萬獎金求解密2019-05-16 10:12
影／公車上勸女子積口德 老翁竟被狠推下車摔死2019-05-16 15:57
美中貿易戰狼煙再起 蘋果和三星急往印度避風頭2019-05-16 02:09
川普祭出緊急狀態 華為反擊：不會讓美國更安全更強大2019-05-16 10:11
若北京反擊華為封殺令 蘋果等美企恐成報復對象2019-05-16 18:26
女子大喊「我懷孕了」拒捕 遭警連開5槍斃命2019-05-16 13:13
影／體驗全球最長直飛航班 美記者：商務艙像躺自家2019-05-16 08:40
涉違反國安 美商務部：華為列出口管制黑名單2019-05-16 07:15
28.6億元的兔子！在世藝術家作品最貴紀錄又破了2019-05-16 11:43
波灣再陷緊張！美令非必要者撤離伊拉克2019-05-16 00:12
關稅施壓中國 股神巴菲特與前高盛CEO挺川普2019-05-16 08:50
美下採購禁令 劍指華為2019-05-16 00:51
美國財長：可能很快再赴北京 持續貿易談判2019-05-16 03:46
貿易疑慮緩解助美股連漲兩天 道瓊上漲115.97點2019-05-16 06:48
中美貿易戰 汪洋：估計中國GDP掉一個百分點2019-05-16 11:31
美國自駕接駁車 載客第一天就被警察攔下2019-05-16 10:39
美調大軍赴中東 伊朗：美國在玩危險遊戲2019-05-16 00:18
影／世界最貴！夢幻藝妓咖啡 一杯要價2300元2019-05-16 18:09
貿談生變原因 北京前官員透露：美方對關稅食言2019-05-16 12:25
雅床電影院！業者：散場會換床單2019-05-16 15:21
TED演講大師康納：美中貿易戰 撿到便宜的是東協和歐洲2019-05-16 11:31
巴黎聖母院重建競圖 異想天開蓋空中泳池、打造溫室2019-05-16 08:59
美F-35戰機起飛時遭鳥擊受損 損失逾6000萬元2019-05-16 09:44
大陸不會輕易拋售美債2019-05-16 00:50
川普政府出手 美商務部將華為列入貿易黑名單2019-05-16 07:44
川普禁令一出手 華為馬上遭美出口管制2019-05-16 14:15
重技能、砍親屬、取消綠卡抽籤…川普今提移民改革2019-05-16 13:14
強暴亂倫都得生！全美最嚴墮胎法 阿拉巴馬州女州長簽署生效2019-05-16 08:47
高關稅成美國目標？ 「全球經濟壞預兆」2019-05-16 00:18
男子嚴重腹痛送醫竟「胎死腹中」 因為⋯⋯2019-05-16 15:08
日新世代新幹線「子彈列車」首度亮相！挑戰時速360公里2019-05-16 11:36
美中貿易戰若加劇 紐時：全球恐付衰退代價2019-05-16 15:10
華為遭封殺 美議員發訃聞 譏謝謝收看2019-05-16 16:41
日本神人用MUJI筆記本繪動畫 紅黑火柴人大戰 網友超喜歡2019-05-16 13:28
巴黎聖母院大火後一個月 總主教：捐款大多還沒收到2019-05-15 23:11
影／驚險！吊籠失控擺盪撞高樓 洗窗工差點沒命2019-05-16 12:21
留言