南韓失業人數破124萬

2019-05-15 23:54 聯合報 文／法新社



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南韓四月失業率上升○點三個百分點至百分之四點四，為二○○○年同月以來最高；失業人數首度突破一二四萬人，為一九九九年六月有紀錄以來最高，顯示就業市場持續低迷。