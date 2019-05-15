印度ATM消失中 監管變嚴讓銀行撐不下去

2019-05-15 21:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



在印度要找到一台自動櫃員機（ATM）已愈來愈困難，因為在日益嚴格的監管下，銀行和ATM業者維持這些機器營運的成本愈來愈高。

印度央行10日公布的數據顯示，過去兩年印度國內的ATM數量下滑，儘管交易筆數增加。據國際貨幣基金（IMF）統計，印度已是金磚五國（BRICS）中人均ATM數量最少的國家。俄羅斯每10萬名成人有164台ATM可用、巴西有107台、中國81台、南非68台，印度則只有22台。

印度ATM數量可能還會持續減少，央行去年為了加強安全，命令銀行和ATM業者必須進行軟體和設備升級，業者仍在苦於吸收這項成本。這將會讓總理莫迪已經成效不佳的普惠金融（Financial Inclusion）運動遭受風險。他兩年多前推行廢鈔政策，但至今現金仍是人們交易的主要媒介。

ATM供應商Hitachi Payment Services總經理伊拉尼表示：「ATM數量減少將對大多數人造成衝擊，尤其是那些社經地位在金字塔底層的民眾。印度的ATM普及率已經太低。」

安全成本的上漲讓印度ATM業者感受到壓迫，因為作為主要收入來源的交換費仍然很低，且必須經過業界委員會的批准才能調升。印度的ATM業者（包括銀行和第三方業者），會對用於提款的信用卡或金融卡的發卡銀行每筆徵收15盧比的交換費。

前印度央行副總裁甘地表示：「交換費是讓ATM數量成長減弱的最主要因素。銀行發現，與其經營自己的ATM，不如付交換費給其他銀行，成本還比較低。」

不過，並非每個人都認為提高交換費就能解決問題。Indian Overseas Bank執行長蘇布拉馬尼雅庫瑪表示，如果提高交換費，銀行可能會將這筆費用轉嫁給消費者。

自從莫迪2014年上任、將3.55億人口增加進銀行系統後，ATM等接觸基本金融服務的管道已愈來愈重要。當莫迪2016年11月廢除了86%的紙幣時，許多印度民眾都開立了銀行帳戶。從此之後，福利金可以直接移轉進民眾的戶頭，增進了民眾對ATM的依賴。

部分公營銀行整頓旗下分行，則是印度ATM數量減少的另一項因素。印度國家銀行（SBI）收購了五家銀行和一家當地銀行後，2018會計年度上半年裁撤了1,000家分行。

SBI總經理喀拉表示，數位化改變了銀行業的營運方式，未來銀行將不需要仰賴那麼多分行。印度每兩台ATM有一台是設在銀行分行。

ATM數量減少可能進一步促進行動銀行的發展，行動銀行在這個全球擁有最多千禧世代和Z世代的國家正在快速發展，光是過去五年，交易筆數就成長了65倍。