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麥當勞精簡全天供應早餐陣容 縮短取餐時間

2019-05-15 17:52經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

在候餐時間變長及客流量停滯之際，連鎖速食龍頭麥當勞（McDonald's ）表示，將讓美國各加盟店自行選擇全天候供應哪些早餐餐點，藉此精簡營運流程。

麥當勞自2015年開始在美國全天候供應早餐，這項近幾年最大的營運變革有效帶動營收成長。但隨著同業勁敵改善早點菜單，麥當勞的同店銷售也跟著趨緩。麥當勞第1季同店銷售優於預期，但部分是透過更多促銷活動。

分析師指出，除了供應大麥克及冰旋風，整日還要製作滿福堡及薯餅，已讓餐廳營運複雜化，導致顧客排隊時間增加，影響餐廳的效率。隨著漢堡增添更多佐料且菜單不斷推陳出新，也讓消費者的的取餐時間只增不減。

更趨複雜的營運過程令部分加盟店備受困擾，他們近期成立一個敦促麥當勞有效解決問題的聯盟，像是他們認為在營收成長放緩之際，仍要翻新店面及擴展數位服務為不智之舉。

麥當勞的營運轉趨複雜，同業卻正在精簡菜單或轉向較簡單的經營模式。美國炸雞速食店Chick-fil-A靠著主打雞肉餐點擴大市占率，咖啡連鎖店Dunkin' Brands和美式休閒餐廳Chili's Grill & Bar也相繼在過去一年精簡菜單。

麥當勞同樣在4月開始跟進，汰換自2017年推出能應饕客要求製作酪梨莎莎醬或芥末醬的客製化漢堡，並縮減深夜菜單的菜色。

麥當勞14日宣布，美國的加盟店今年秋季起將能決定10時30分之後將繼續供應哪些早餐，並表示無法再整日供應全部早餐餐點。麥當勞表示，這有助於加盟店能專注於該區域最受歡迎的餐點並精簡營運。麥當勞也會給加盟店更多彈性來決定列入促銷菜單的餐點。

不過餐廳顧問公司Technomic資深經理拜恩表示，麥當勞讓加盟商自行決定早餐菜單，可能會讓希望菜單保持一致的消費者感到困惑。像是波士頓到洛杉磯的麥當勞，可能會供應不同餐點。

美國麥當勞加盟店將調整全天候供應的早餐菜單，各門市可以選購的早餐餐點可能不盡相同...
美國麥當勞加盟店將調整全天候供應的早餐菜單，各門市可以選購的早餐餐點可能不盡相同。美聯社
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麥當勞速食洛杉磯

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