德國Q1經濟成長0.4% 符合預期

2019-05-15 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



德國第1季國內生產毛額（GDP）較前季成長0.4%，符合經濟學家預期，去年下半年經濟成長欲振乏力的陰霾一掃而空。德國去年第4季經濟成長陷入停滯，去年第3季更出現萎縮。

德國首季GDP數據顯示，營建與機械投資活動是帶動景氣回暖的推手，但外國需求顯露好壞參半的跡象。如今美中關稅大戰風雲再起，導致年底前德國經濟成長烏雲罩頂，而美國政府是否對歐洲進口車加徵關稅也仍面臨不確定性。