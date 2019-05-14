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美中貿易戰烽火連天 台商啟動應變計畫

2019-05-14 18:27經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

美國政府13日公布擬對3,000億美元中國輸美產品加徵25%關稅的清單，涵蓋智慧手機與筆電，可能衝擊台灣與南韓出口業者，華碩、仁寶等台商將啟動貿易戰應變計畫，產線移出中國，分散生產基地。

華碩暗示，為避免美國加徵的關稅，將執行應變計畫，以將產線移出中國。華碩共同執行長胡書賓表示，「我們絕不能排除最壞情況，即美國對其餘3,000億美元中國產品加稅」；「我們去年已與供應商進行討論，有擬定一些應變計畫。」

胡書賓指出，華碩已要求供應商將針對美國市場的電腦主機板與顯示卡的產線遷往台灣與越南，原因是這些產品在去年下半年已面臨加徵關稅的問題。

蘋果iPhone組裝大廠鴻海已將伺服器產線分散至台灣等地，並於13日暗示，對所有台灣供應商而言，這場貿易大戰或許是個機會。鴻海董事長郭台銘指出，沒人知道貿易戰會在何時落幕，現在業者能做的就是把握幫助美國重建供應鏈的契機。

仁寶也表示，一旦華府對其餘3,000億美元中國產品加徵關稅，仁寶將重新啟動在越南北部的工廠。iPhone組裝廠和碩去年12月則為非iPhone產品投資印尼巴淡島，也即將在越南承租製造設施。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，無論美中是否會達成貿易協議，台商都會持續分散布局，原因是美中較量是一場馬拉松競賽，時間很長；美中落實協議的難度也很高，問題很複雜，情勢可能隨時惡化。

台商啟動貿易戰應變計畫。路透
台商啟動貿易戰應變計畫。路透
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