日本全家槓上頂新集團 提告準備拆夥

2019-05-14 14:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



彭博資訊報導，日本最成功的連鎖便利商店營運商全家（FamilyMart）與頂新集團發生權利金爭端，可能拆夥。

全家與頂新在中國市場透過合資公司「全家中國」（Chinese FamilyMart）合作，依據合夥條款，頂新在中國經營逾2,500家全家便利商店，雙方共享利潤，且頂新需支付權利金。

據消息人士和彭博資訊掌握的法院文件顯示，全家已對頂新集團提告，尋求終止與「全家中國」的合夥關係。全家主張，頂新並未公平分享在中國市場快速擴張所獲利益。

消息人士表示，全家已向「全家中國」註冊地開曼群島的法院遞交訴狀，要求頂新讓出持有的60%股權。另一方面，頂新主張全家收取的權利金過高，已達競爭對手如7-Eleven的三倍。

全家發言人表示，無法就訴訟案件發表評論。頂新則聲明表示，基於合約保密協議，不予置評。

據Euromonitor International預估，中國的便利商店市場未來五年可望成長逾60%至270億美元；隨著中國的快速都市化，對24小時營業的食品、零食和飲料商店之需求正大幅成長。