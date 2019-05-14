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美國高鐵一波三折 難如上青天？

2019-05-14 15:29台灣醒報 記者劉屏╱台北報導

在美國興建高鐵，真的那麼難嗎？相較於某些國家，美國的高鐵進度堪稱牛步，10年前投下美金770億元（逾新台幣2萬3千億元），如今猶要追加，而且至少還要再等14年才看得到全部通車成果。

《CNBC》分析指出，力主興建高鐵的，大有人在；可是反對的聲音也不小，因為牽涉到預算、環保、公共政策優先順序等。

世界各國興建高鐵的，中國大陸是第一位。10年有成，建設的速度、廣度之大，使其高鐵成為網狀配置，目前總長度已達1萬9千哩，相當於3萬多公里。日本的高鐵起步甚早，1960年代就開始了，「子彈列車」時速接近200哩，相當於320公里，載客量已逾90億人次，未曾發生任何一起傷亡事故。

法國則從1981年開始其高速鐵路系統 TGV ，歐洲其他國家也逐步跟進。但是美國迄今並沒有真正的高鐵，只把「美國鐵路公司」運營的東北部 Acela路線提速，從時速116哩（約合186公里）提升至 150哩（約合240公里）。其間涵蓋的紐約—波士頓地區是美國最精華的路段，平均時速65哩，相當於104公里。

受限於既有格局，美國東部不易開發高鐵；可是西部不同，單就幅員而言，加州有十分遼闊的空間需要鐵道運輸。如今加州已經開發高鐵，卻正面臨諸多變數。弄不好，停建都有可能。

關鍵之一是主其事者的態度。過去幾任州長，以及現在聲望領先的2位候選人都主張繼建，但是數字會說話，個人從政理念之外，也必須考慮現實狀況。

最大的麻煩是加州已經出現「哪兒都去不成的子彈列車」的話，諷刺加州高鐵計畫的大而無當。如前所述，當初經列經費美金770億元，2年前追加20％，也就是總額可能接近美金1千億元，開放時間則需延後4年。

這項計畫已經是加州最昂貴的工程設施，還要不斷加錢，不斷展期。支持者說，這是現實所需，必須務實看待所需經費，務實調整工程進度。反對者則不禁要問，整個工程進度與預期出現重大落差，成本增加，差距不斷擴大，令選民大失所望。

支持者與反對者之間的鴻溝正在加深，起因不只是高鐵，也牽涉到其他重大公共政策的觀點，例如是否出現預算排擠效應等。又例如某些人口較稀的地區是否需要設置車站等。正在競選州參議員的Pat Bates說，現在只要一討論加州高鐵，主辦單位就是那幾句：「需要更多經費，需要更多時間。」其實，錢根本都打水漂了（It’s a boondoggle）。這位共和黨籍的政治人物說，這件事，早晚必須做個了斷。

支持者說，高鐵造價高昂，但比起興建機場、擴建機場、興建新的高速公路等等，高鐵還是便宜。而且高鐵行車速率快，安靜，使用再生能源等，都是其優點。支持者的另一理由是創造就業機會，不論興建高鐵，或是營運高鐵，以及各種周邊效益，都讓人期待。

但反對者說，興建高鐵成本會高過效益，你不能只看高鐵能帶來多少效益，而忽略其他交通建設能夠創造的效益。

再過一個多月，6 月5日，加州州長選舉要舉行初選辯論，可以想見，高鐵必然是選民高度關心的議題。

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高鐵列車機場

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