最高法院裁定：iPhone用戶下載應用程式受限 可告App Store壟斷

2019-05-14 14:28 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



去年上任的保守派大法官卡瓦諾，出人意料地支持消費者個人權益的權益案。 美聯社 分享 facebook

聯邦最高法院13日裁定，做為消費者，iPhone智慧型手機用戶有權控告蘋果公司(Apple)觸犯聯邦反托辣斯法(antitrust rules )，理由是蘋果旗下的App Store涉嫌壟斷。最高法院大法官是以五票對四票的表決比數通過這項裁定。

投下五票贊成票的大法官，包括被視為立場保守的川普總統去年提名的大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，以及四位自由派大法官。卡瓦諾在判決書中表示，如果零售業者出現不合法、妨礙公平競爭的手段，對消費者造成傷害，那麼向這些業者購買商品的消費者，自然有權要求業者負起責任。

2011年，iPhone智慧型手機使用者對蘋果公司提出聯合訴訟，指控蘋果公司抽成App Store銷售利潤的30%，而蘋果公司則鼓勵手機應用程式研發者調高售價，結果導致消費者權益受損。消費者在聯合訴訟中對法院指出，iPhone手機使用者無法向其他業者購買並下載手機應用程式，唯一購買管道只有iTunes App Store，但安卓系統(Android)的手機用戶，卻可以有不同管道購買手機應用程式。

對於限制iPhone手機用戶只能向iTunes App Store購買手機應用程式，蘋果公司的回應是，如此作法是基於品質管控，避免潛藏安全威脅的應用程式，也避開觸犯蘋果公司服務條款的應用程式。

卡瓦諾在意見書中寫道：「這就是為什麼我們有反托辣斯法律的原因。」

有線電視新聞網(CNN)13日報導，值得注意的是，最高法院的裁定並沒有明確指控蘋果公司觸犯反托辣斯法，僅表示消費者有權控告蘋果公司的壟斷行為，因為這些消費者是直接透過蘋果公司購買手機應用程式(Apps)的。

消費者權益保護團體「公共知識」(Public Knowledge)主席、前任司法部反托辣斯法主管官員吉默爾曼(Gene Kimmelman)表示，最高法院的裁定，對於經營著類似網路商店的其他科技公司來說，具有深遠影響。

吉默爾曼說，這起判決出爐之後，其他科技業者勢必開始認真探討網路平台的未來發展，應該如何符合反托辣斯法的精神架構。