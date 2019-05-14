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臉書內容審查員 時薪調至最低18元

2019-05-14 14:25世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

臉書宣布提高非全職員工的時薪，最低為18元。圖為臉書在麻州的工作室。 美聯社
臉書宣布提高非全職員工的時薪，最低為18元。圖為臉書在麻州的工作室。 美聯社
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臉書(Facebook)數個月前遭爆料對於職稱為內容審查員(content moderators )的員工刻薄待遇，如今則宣布將調高這些員工的薪資，最低時薪將為18元。

絕大多數的臉書內容審查員是以獨立承包商(independent contractors)身分任職，並不是全職員工。臉書13日宣布，在紐約、華府特區及加州灣區上班的內容審查員，最低時薪將調高為22元，在西雅圖工作的內容審查員，最低時薪調高至20元。臉書在聲明中表示，這些都會區生活開銷較高，這波薪資微幅調整，反映了這些地點的物價水平。

根據媒體報導，在某些城市，臉書內容審查員的時薪目前為每小時15元，經過這波調整之後，從2020年中期將開始生效的最低時薪新標準，將讓臉書內容審查員的年薪，達到3萬6000元至4萬5700元之間。

今年2月間，科技產業媒體The Verge報導指出，臉書內容審查員工作條件極差，工作內容包括要觀看駭人的凌虐、獸交、自殺與謀殺內容，某些員工靠著大麻或其他藥物排解工作壓力。報導中指出，內容審查員無法透過向臉書承包事務的雇主、科技服務商Cognizant取得心理諮詢或精神輔導。

報導指出，先前曾有數名內容審查員將臉書告上法院，理由是為臉書工作之後，出現了創傷後症候群(post-traumatic stress order)。

臉書在13日的聲明中表示，今後將讓內容審查員在審查內容之前，只先觀看經過「暫時模糊處理」的初步影像，也會要求承包商在所有上班時間裡，都必須提供駐點式的心理諮詢服務，而不是每一個班表只有某些時段提供服務。

薪資大麻

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