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曾準確預言2018年股市崩跌的策略師：經濟衰退警鐘已響

2019-05-14 13:30經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

摩根士丹利的首席股票策略師威爾森（Mike Wilson）　彭博
摩根士丹利的首席股票策略師威爾森（Mike Wilson）　彭博
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美股遭遇四個月來最大規模拋售，在摩根士丹利的首席股票策略師威爾森（Mike Wilson）看來，貿易戰升溫加劇經濟長期陷入低潮的可能性，這也正是扼殺牛市的最致命殺手。

威爾森周一發給客戶的一份報告中說。「經濟走下坡的風險大幅升高，雖然上周的調整有助推動風險回報更接近於均衡水平，但基於我們相當肯定企業的獲利預測水準仍偏高5到10%，我們認為股市下跌的空間比上漲更大。」

威爾森是華爾街最大的股市空頭之一，他也是最準確預見2018年股市下跌的策略師。他的觀點與摩根士丹利內部經濟學家不同，他們認為短期內不會出現經濟衰退。

但威爾森表示，如果川普政府對其餘3,250億美元中國輸美產品加徵25%的關稅，那麼標普500指數成份股的淨利將減少高達1.5%，這足以抑制企業投資活動。

他引用他所謂的一個周期指標，這指標透過綜合殖利率曲線、消費者信心、失業率等一系列指標來評估經濟的狀況。他寫道，這個模型上個月進入了「下滑」階段，通常這是經濟衰退的前奏。在之前的例子中，在這種情況發生12個月後，股市比美債平均落後6%。

摩根大通跨資產基本面策略負責人John Normand也警告說，股市可能再跌10%。

Normand與威爾森的觀點類似，他表示，貿易戰將會推動部分最大的經濟指標走向他稱之為的「類似衰退」水平。美股經歷今年以來最糟糕一周後，Normand仍表示股市還可能下跌10%。

「尾部風險是我們開始看到受關稅影響的一些重要指標觸及類似衰退的水平，例如全球製造業、PMI指標、資本支出以及最終的企業獲利，」Normand周一在彭博電視受訪時表示。「在我看來，股市並未反映總經數據走向更糟糕一面的任何風險溢價。」

摩根美股

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