「消費者重大勝利」蘋果App Store反壟斷案需繼續進行

2019-05-14 08:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國最高法院裁定，蘋果面臨的反壟斷訴訟可繼續進行。 路透 分享 facebook

美國最高法院以5票對4票裁定，消費者對蘋果App Store提起之反壟斷訴訟可繼續進行，使蘋果面臨調降佣金比率壓力；此外，競爭對手Google、亞馬遜和臉書也可能面臨類似訴訟。

蘋果援引1977年最高法院一項判例，主張這起訴訟應予撤銷，因為聯邦反托辣斯法規定，只有直接購買的商品方可請求收價過高的賠償，以免公司因錯誤行為而重複賠償。

支持此案繼續進行的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）表示，在App Store購買商品的消費者是直接向蘋果購買產品，iPhone用戶的狀況，並非垂直供應鏈底端的消費者向最頂端的製造商提告。

控方律師Mark Rifkin表示，最高法的裁決是「在對消費者日益不友善的環境中，消費者一次重大勝利」。

目前，蘋果向應用程式開發商抽佣30%；蘋果主要競爭對手Google Play Store也採取類似做法。

Macquarie Capital表示，蘋果調降佣金比率的壓力升高，一旦蘋果或Google調降，另一家公司可能立即跟進。

蘋果和其他科技盟友表示，一旦最高法院允許此案繼續進行，可能導致其他經營網路市集的公司面臨代價昂貴的反壟斷訴訟，包括Google、臉書、亞馬遜。