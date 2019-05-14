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美中貿易戰衝擊 油價走低 金價創2月來最大漲幅

2019-05-14 07:46經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美中貿易戰衝擊商品市場，油價、黃豆、棉花價格走低，金價則受避險情緒推升，創2月以來最大單日漲幅。

布蘭特原油期貨下跌0.39美元或0.55%，結算價報每桶70.23美元。西德州原油期貨下跌0.62美元或1.01%，結算價報每桶61.04美元。

美國上周調高中國輸美商品關稅後，中國周一上調包括冷凍蔬菜和液化天然氣在內的一系列美國商品關稅。投資人擔心美中貿易戰可能進一步升級，導致全球經濟脫離正軌，進而影響原油需求。

沙烏地阿拉伯兩艘油輪在阿拉伯聯合大公國海岸附近遇襲後，一度使油價上漲超過1美元。但美中貿易戰升級促使投資者紛紛轉向美債等避險資產，油價到股市和其他風險資產重挫打壓。

Lipow oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「股市賣壓拖累原油價格走低，如果不是油輪在中東遭遇破壞性襲擊的消息，油價可能會更低。」

金價周一走高，創下近三個月來最大單日漲幅。

黃金現貨上漲1.1%，報每英兩1,299.30美元。美國黃金期貨上漲1.1%，結算價報每英兩1,301.80美元。

RJO Futures資深大宗商品策略師Phillip Streible表示：「美中貿易談判破裂，中國採取報復措施，引發避險買盤。地緣政治風險正在上升，貿易緊張局勢不斷升級，美元下跌，股市確實承受著壓力，這些因素都在推升金價。」

DXY美元指數跌至逾三周低點，令黃金對持有其他貨幣的投資人而言更便宜，提高黃金的避險吸引力。

銅價周一觸及1月下旬以來的最低點，基本金屬的需求擔憂，已拖累銅價連續四周下跌，是自去年7月以來的最長連跌走勢。道明證券策略師Ryan McKay表示，中國的報復性關稅措施顯示貿易戰正在惡化，基本金屬需求降溫。

黃豆期貨周一觸及10年低點，因美中貿易形勢緊張，使中國恢復進口美國黃豆、緩解供給過剩的希望下滑。黃豆期貨周一下跌0.83%，報每英斗8.025美元。

棉花也受美中貿易局勢衝擊，7月交割的棉花期貨周一下跌3美分，達到跌停板，結算價報每磅65.45美分，跌幅4.4%，創2018年6月以來最大跌幅。

油價金價中東

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