中國報復美國關稅 道瓊重挫逾600點

2019-05-14 06:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美中貿易戰升溫，川普政府對中國輸美商品加徵25%關稅生效後，中國宣布報復性關稅措施，引發市場對全球經濟成長放緩的疑慮，投資人轉向風險較低資產，美股重挫，道瓊指數下跌逾600點。

道瓊工業指數收跌617.38點或2.38%，報25,324.99點；標普500指數收跌69.53點或2.41%，至2,811.87點；那斯達克指數重挫269.92點或3.41%，報7,647.02點。

費城半導體指數重挫4.7%，創1月3日以來最大單日跌幅。

美股賣壓湧現，那斯達克指數周一寫下今年來最大單日跌幅，標普500指數和道瓊工業指數則創1月3日以來最大單日跌幅。有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）創今年來最大單日漲點。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室周一宣布，自2019年6月1日0時起，將對總價值約600億美元，原產於美國，共計5,140個稅目的商品，分別加徵 5%、10%、20%、25%不等的關稅。

JonesTrading首席市場策略師Michael ORourke表示：「市場認為貿易磋商破裂，充滿不確定性，可能導致經濟成長進一步放緩。」

標普500指數11個主要類股中，對貿易敏感的科技股跌幅最大。

易受美中關稅衝擊的個股中，波音公司和卡特彼勒分別下跌4.9%和4.6%，蘋果股價挫5.8%，除了貿易緊張局勢影響，還受到美國最高法院裁決的衝擊。法院裁定，允許就蘋果壟斷iPhone應用程式市場提起反壟斷集體訴訟。

叫車服務公司Uber繼上周五上市首日下跌之後，周一延續跌勢，挫跌10.8%。Lyft也下跌5.8%。