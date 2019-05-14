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美中貿易衝突升溫 美股收盤大跌逾600點

美中貿易衝突升溫 美股收盤大跌逾600點

2019-05-14 04:19經濟日報 記者鐘詠翔／即時報導

美股收盤，大跌逾600點。路透
美股收盤，大跌逾600點。路透
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美股道瓊指數13日收盤大跌617點，紐約股市三大股指13日盤中大跌，其中，道指跌逾700點，跌幅超過2.5%。

道瓊指數13日早盤重摔501點，跌幅逼近2%，標普500指數大跌1.74%，那斯達克綜合指數的跌幅更達到2.71%。

中國政府宣布，6月1日起對部分美國進口產品的加徵關稅稅率將調高至25%。中國去年曾對600億美元美國產品加徵關稅，如今進一步調升部分產品的關稅。

標普美股紐約

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