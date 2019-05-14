佛心公司！亞馬遜提供一籮筐的福利 支持員工創業

2019-05-14 00:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



電商龍頭亞馬遜（Amazon）將提供一系列獎勵給員工，協助員工開創自己的貨運事業，也鼓勵他們與亞馬遜的貨運服務夥伴合作，以改善亞馬遜的貨運網路，降低對聯邦快遞（FedEx）和優比速（UPS）等大型快遞業者的依賴。

亞馬遜13日宣布，會提供員工最多1萬美元作為創業基金，若員工自行創辦貨運事業，還會提供離職前的三倍月薪作為獎勵。

亞馬遜長期以來都嘗試用不同的方式擴大旗下剛萌芽的貨運事業Amazon Shipping，該公司會將貨物從合作業者的倉庫直接送到消費者手上，這種端到端的服務（end-to-end）是亞馬遜處理上百萬件商品的方式之一。

選擇開創貨運事業的亞馬遜員工須先離職，但亞馬遜會提供他們一系列的福利，包括穩定供應快遞貨物、傳授貨運技術和實作訓練，以及提供快遞用的亞馬遜廂型車、亞馬遜制服及員工保險，若這些企業要使用亞馬遜的資源和服務，還可享有優惠。

這是亞馬遜擴大推動貨運服務夥伴計畫的一環，該計畫在去年6月成立，目前已協助成立逾200家小型事業。