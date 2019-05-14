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佛心公司！亞馬遜提供一籮筐的福利 支持員工創業

2019-05-14 00:49經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

電商龍頭亞馬遜（Amazon）將提供一系列獎勵給員工，協助員工開創自己的貨運事業，也鼓勵他們與亞馬遜的貨運服務夥伴合作，以改善亞馬遜的貨運網路，降低對聯邦快遞（FedEx）和優比速（UPS）等大型快遞業者的依賴。

亞馬遜13日宣布，會提供員工最多1萬美元作為創業基金，若員工自行創辦貨運事業，還會提供離職前的三倍月薪作為獎勵。

亞馬遜長期以來都嘗試用不同的方式擴大旗下剛萌芽的貨運事業Amazon Shipping，該公司會將貨物從合作業者的倉庫直接送到消費者手上，這種端到端的服務（end-to-end）是亞馬遜處理上百萬件商品的方式之一。

選擇開創貨運事業的亞馬遜員工須先離職，但亞馬遜會提供他們一系列的福利，包括穩定供應快遞貨物、傳授貨運技術和實作訓練，以及提供快遞用的亞馬遜廂型車、亞馬遜制服及員工保險，若這些企業要使用亞馬遜的資源和服務，還可享有優惠。

這是亞馬遜擴大推動貨運服務夥伴計畫的一環，該計畫在去年6月成立，目前已協助成立逾200家小型事業。

亞馬遜全球營運副總裁克拉克表示，「我們為渴望找到機會創業的員工提供這個途徑」。亞馬遜已努力透過許多方式要吸引消費者，例如送貨到消費者的家不加費。通常貨運業者送貨到消費者的家或在假期及周末送貨要收取額外費用。

亞馬遜表示，若員工開創貨運事業，將提供送貨用的廂型車和其他福利。 路透
亞馬遜表示，若員工開創貨運事業，將提供送貨用的廂型車和其他福利。 路透
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