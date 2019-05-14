路透：亞馬遜商品裝箱自動化 大幅減少人力

2019-05-14 01:44 中央社 舊金山13日綜合外電報導



路透社今天獨家報導，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）正在推動商品裝箱自動化，以取代數以千計的包裝工根據訂單依次裝箱打包。

執行這項計畫的2名員工告訴路透社，亞馬遜近年來在少數倉庫加裝這項技術：掃描輸送帶上的貨物，幾秒鐘後把貨物裝入各別訂製的箱子內。

這2名員工表示，亞馬遜考慮在數十個倉庫安裝2臺自動化機器，每座倉庫可以省去至少24個職務。這些倉庫一般僱用超過2000名員工。

他們表示，全美55個標準物流中心將減少超過1300個職務。每臺機器加上營運成本約100萬美元（約新臺幣3115萬元），亞馬遜預估2年內就能回本。