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美最高法院判蘋果App Store壟斷 蘋果早盤重挫5%

2019-05-13 23:02經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

針對蘋果濫用旗下應用程式商店App Store在市場的競爭優勢抽取三成傭金，美國聯邦最高法院13日以5-4判定iPhone用戶可以進一步提出訴訟。蘋果將面臨取消三成傭金的壓力。

推動此案的律師則表示，將代消費者進一步向蘋果提出申訴，要求蘋果向先前支付多餘金額的消費者，退還數千萬美元。

蘋果13日早盤股價原已受美中貿易緊張升高而挫跌逾5%，這件官司再為蘋果股價增添一大利空。

美國最高法院13日判定蘋果在App Store抽取三成傭金敗訴。美聯社
美國最高法院13日判定蘋果在App Store抽取三成傭金敗訴。美聯社
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