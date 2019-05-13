美最高法院判蘋果App Store壟斷 蘋果早盤重挫5%

2019-05-13 23:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



針對蘋果濫用旗下應用程式商店App Store在市場的競爭優勢抽取三成傭金，美國聯邦最高法院13日以5-4判定iPhone用戶可以進一步提出訴訟。蘋果將面臨取消三成傭金的壓力。

推動此案的律師則表示，將代消費者進一步向蘋果提出申訴，要求蘋果向先前支付多餘金額的消費者，退還數千萬美元。