Uber和Lyft司機流動率高 近7成半年內離職

2019-05-13 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



Uber和Lyft未來將面臨司機流失問題。圖為叫車平台司機8日在Uber上市前發動抗議。 路透 分享 facebook

全美兩大叫車平台Uber和Lyft相繼掛牌上市，但接下來如何快速擴張商業版圖，才是兩大叫車平台真正的難題。

華爾街日報報導，Uber和Lyft打的算盤是，未來車主將放棄私家車，轉而依賴叫車平台，但實現這個願景意謂他們必須先處理更棘手的難題：吸引及留住數百萬名司機。在兩大叫車巨擘削減成本之際，前員工表示，招攬及留才儼然成為首要之務。再者，美國失業率降抵十年最低水準，讓人力缺口問題更加嚴峻。

Uber及Lyft的司機為獨立的約聘人員，因此可以隨時關閉攬客的應用程式（App）。司機也可以雙開應用程式（Dual apping），根據車資費率擇優接客。

Uber和Lyft為了留住司機，總計已在獎勵方案上挹注數十億美元，導致截至今年3月的一年內大虧54億美元。儘管祭出獎勵方案，兩大平台的司機上周依舊在全美數個大城市發動罷工，將輿論焦點引導至低薪議題。

多位經濟學家估算，在考量燃料費及維修費等多項由這些獨立的司機負擔的項目後，Uber及Lyft司機每小時薪資平均落在9至16美元。

Uber在申請首次公開發行股票（IPO）的文件中，強調旗下兼職司機的薪資與零售、批發及餐廳業相仿，但受勞動市場緊俏影響，這些部門的雇主相繼調漲薪資。亞馬遜、好市多及目標百貨（Target）正計劃或已將基本時薪調漲至最低15美元，且這些企業均有獲利。Uber及Lyft仍無法獲利的商業模式，讓投資人充滿疑慮，也澆熄投資人的熱情，導致Uber 10日掛牌上市首日股價重挫7.6%，市值蒸發60億美元；Lyft自3月掛牌以來，股價已挫跌約29%。

叫車服務司機流失率或停用App的比率相當高，根據史丹福大學及Uber研究，在2015年及2016年期間，全美只做不到半年就退出的兼職司機高達68%。這份研究的作者之一史丹福大學經濟學教授歐耶爾認為，速食產業等低薪工作的流動率也很高，但隨著Uber和Lyft擴張版圖，司機流失將成為更嚴峻的挑戰。

兩家企業皆未在IPO文件中揭露司機流失率，僅表示招聘以及留住司機是個風險因素。