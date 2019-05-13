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對沒效率超不耐煩？他找到解方 價值1156億元

2019-05-13 14:30聯合報 記者季晶晶╱即時報導

一個偉大構想可以值多少錢？以叫車軟體優步（Uber）創辦人坎普（Garrett Camp）的例子而言是37億美元（約台幣1156億元），這是他的持股於該公司上市前夕的價值。

和其他矽谷成功案例一樣，優步創造的財富集中在少數員工和投資人手裡。但現年40歲的坎普並非個別股東裡的最大贏家，根據彭博資訊，優步另一共同創辦人、前執行長卡拉尼克（Travis Kalanick）現在身家超過60億美元。不過，坎普相較下投入最少、賺最多。

坎普2005年就開始思考優步的營運雛型，並為其設計應用程式（app）。共乘叫車並非坎普最先提出的創意，當時已有Taxi Magic和Cabulous兩個app，但不好用，坎普說他招車從未成功。

由於白天已經在一家叫做StumpleUpon的網站工作，坎普只能利用餘暇繼續完善優步的構想，並為其設計app。

2008年，他製作PowerPoint簡介將優步推銷給投資人，今日的許多特色已然出線：一鍵叫車、利用GPS自動派車、等待接送只要5分鐘。

坎普說：「我的目標是創辦一家沒有我也能活得好的公司。如果公司要仰賴一個人才經營得下去，他一家會拖累公司。」

但優步後來卻高度仰賴坎普稍晚遇到的商業夥伴卡拉尼克。這人有野心、有狼性，能將願景化做打破成規的動力，但後來卻發生許多法律和道德失誤，導致優步聲勢下墜，他也被趕下台。

大家都覺得坎普是個創意工廠，超級不喜歡正面衝突，這一點和卡拉尼克截然不同。董事會討論關鍵議題時，坎普經常不見人影，甚至在決定卡拉尼克去留時，他出國旅遊沒出席。部分過去在優步工作的同事說，坎普最嚴重的錯誤是允許卡拉尼克大權在握、完全不受節制。

坎普的心思一直放在日常生活裡沒效率的地方，他會想盡辦法用科技解決問題，過去十年努力開發過的app包括：預訂私人飛機機位以避開機場安檢；聘用私人採購助理；能與好友一起計畫度假的旅遊指南；以及免受政府管轄的數位貨幣。

如果坎普的想像力有不足之處，那就是太低估優步的潛力。優步如今在全球63個國家創造年營收110億美元，高峰期時有逾4000萬用戶。

坎普說，打算將大部分財富投資在他最愛做的事情上：續辦新創公司。

叫車軟體優步2019年5月10日在紐約證交所掛牌上市，身價暴漲的共同創辦人坎普（...
叫車軟體優步2019年5月10日在紐約證交所掛牌上市，身價暴漲的共同創辦人坎普（中右）與執行長柯霍斯洛夏西（中左）自拍留念。美聯社
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