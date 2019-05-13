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南韓近期最大宗出口品：應屆畢業生 三分之一銷日本

2019-05-13 11:08聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

南韓經濟低迷，大學應屆畢業生工作難找，透過政府資助的計畫，去年到海外工作的青年比2013年整整多出三倍，其中有三分之一人去日本，四分之一人去美國。

南韓企業去年共創造9.7萬個工作崗位，是全球金融危機以來最少的一年。根據南韓政府數據，今年三月在15到29歲的青年中，每四人就有一人找不到工作。

27歲青年趙敏慶（ Cho Min-kyong，音譯）擁有南韓頂尖大學之一的工程學位、學校設計獎項和近乎滿分的英語測驗，但在2016年丟出的十份履歷全數落空時，她幾乎對找工作徹底絕望。

趙敏慶當年參加政府主辦的日本招聘會後，最終獲得日產汽車公司和其他兩家日本公司的工作機會。現於東京日產汽車公司擔任座椅工程師的她表示，「這不是我不夠好，像我這樣的求職者太多了，這就是為何大家都找不到工作，但南韓以外的地方還有很多機會」。

面對南韓國內前所未有的就業緊張局面，許多年輕人選擇靠著政府的「南韓移動計畫」（K-Move program）到海外工作，計畫擴及全球70個國家，去年共有5783名畢業生到海外就業，比2013年首年增加三倍之多。

其中有三分之一前往日本，該國正處於歷史性的勞動力短缺狀態，失業率來到近26年來的最低點; 其餘有四分之一的人去美國，其失業率在今年四月降至半個世紀以來的最低點。此外，「南韓移動計畫」沒有附加條件，亦即政府不要求參與計畫的青年要在指定時間內回國工作。

亞洲開發銀行研究所副所長金哲洙（Kim Chul-ju，音譯）表示，「人才外流不是政府最直接擔憂，更迫切的是要防止青年陷入貧困，即使代表著要把他們推向國外」。

但對那些逃離南韓艱困就業市場的人來說，並非所有人都如此樂觀，部分在政府協助下找到海外工作的青年說，他們最終只能做苦力工，像是在台灣洗碗或在澳洲農村從事肉類加工等，或是所得薪水和政府提供的有落差。

有關官員說，他們正在制定雇主黑名單，並改進審查程序，以防此類案件發生。勞動部也建立「支持和通報中心」以因應類似現象。

南韓求職者2018年在首爾參加政府舉辦的日本招聘會。路透
南韓求職者2018年在首爾參加政府舉辦的日本招聘會。路透
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