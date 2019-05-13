美中貿易這四利空 讓上周五難得上漲的美股又給打趴了

2019-05-13 09:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



劉鶴（左）率中方代表團赴美談判無功而返。路透 分享 facebook

美股期指今天又大跌，上周五好不容易反彈的美股又被打趴，美國總統川普和財政部長米努勤上周五均表示美中最新回合會談「有建設性」，市場原本樂觀認為終可避免貿易戰全面爆發。

不料，美股在周一亞洲盤又開始大跌。標普500指數期指大跌1.1%，日本東證股價指數（Topix）和南韓Kospi指數各跌0.5%和0.6%。澳洲標準普爾／澳洲200指數跌0.5%。

台灣加權股價指數今天早盤跌 56.84點報10,065.74點。

為什麼投資人過了周末信心丕變？歸納市場解讀，原因有四：

1. 美國政府今天（周一）預料將發布對額外3,000億美元的中國進口產品加徵25%的內容。

2. 美國總統川普只給北京一個月的時間達成貿易協議，否則就等著所有銷美貨品全被加徵關稅。

3. 據CNBC報導，米努勤表示美中雙方目前尚未規劃進一步的協商。白宮經濟顧問庫德洛僅表示，中國已邀請美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤再赴北京。

4. 人民日報今天評論，中國在重大原則問題上決不讓步，新華社則表示，美國以智慧財產權保護之名行貿易保護之實，是對智慧財產權規則的濫用。

庫德洛表示，川普與中國國家主席習近平有可能在6月底於日本大阪舉行的G20高峰會上會面，但仍不敵諸多利空的夾殺。

TD證券策略師 Michael Hanson 說：「市場反映如何，終究取決於美中是否繼續協商，剩下的3,250億美元中國產品是否會加徵關稅，中國是否報復，以及232條款的汽車關稅結果如何。」

Miller Tabak 策略師Matt Maley說：「股市大漲後5到7%的回檔很正常，但當有新的利空出現時，超買而價位偏高的股市更難免下跌。」