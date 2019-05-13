台股ADR上周五漲跌互現 台積電跌1%

2019-05-13 07:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五漲跌互現，美股同日雖反彈，但美股期指今天又大跌。

台積電ADR跌1%，較台北交易股票溢價3.6%。

標普500指數周五自早盤大跌1.6%的頹勢反攻，收漲0.4%，那斯達克綜合指數也由盤中下跌1.8%逆轉收漲0.4%。道瓊工業指數也轉正收漲114點，報25,942點。

一周下來，標普500和那斯達克仍跌2.2%和3%，創去年12月來最大周線跌幅，道瓊跌2.1%，是兩個月來跌幅最重的一周。費城半導體指數大跌5.9%。

台灣加權股價指數上周五跌20.68點收10,712.99點，台積電跌0.2%。

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以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 67.48 0.00 68.80 -1.93

友達 AUO 10.09 -1.67 10.10 -0.10

中華電 CHT 109.91 +0.23 110.00 -0.08

台積電 TSM 265.13 -0.97 256.00 3.57

聯電 UMC 13.12 +0.95 13.20 -0.58

資料來源：彭博