親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

評／熱炒冷衙門如天下「第一大部」 升陳吉仲當經濟部長吧

台股ADR上周五漲跌互現 台積電跌1%

2019-05-13 07:13經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR上周五漲跌互現，美股同日雖反彈，但美股期指今天又大跌。

台積電ADR跌1%，較台北交易股票溢價3.6%。

標普500指數周五自早盤大跌1.6%的頹勢反攻，收漲0.4%，那斯達克綜合指數也由盤中下跌1.8%逆轉收漲0.4%。道瓊工業指數也轉正收漲114點，報25,942點。

一周下來，標普500和那斯達克仍跌2.2%和3%，創去年12月來最大周線跌幅，道瓊跌2.1%，是兩個月來跌幅最重的一周。費城半導體指數大跌5.9%。

台灣加權股價指數上周五跌20.68點收10,712.99點，台積電跌0.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 67.48 0.00 68.80 -1.93

友達 AUO 10.09 -1.67 10.10 -0.10

中華電 CHT 109.91 +0.23 110.00 -0.08

台積電 TSM 265.13 -0.97 256.00 3.57

聯電 UMC 13.12 +0.95 13.20 -0.58

資料來源：彭博

台積電台股標普
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

彭博資訊專欄／川普制裁伊朗 沙國坐收漁利

2019-05-13 00:35

延遲對抗氣候變遷 全球企業恐損1.2兆美元

2019-05-13 00:19

巴菲特準接班人 低調工作狂

2019-05-12 23:19

波克夏95歲副董 生意經超smart

2019-05-12 23:18

聯合國 管制塑廢出口

2019-05-12 23:16

延遲抗暖化 代價大

2019-05-12 23:15

美控20藥廠哄抬藥價

2019-05-12 23:15

比特幣狂漲 攀九月新高

2019-05-12 23:15

新興國公共投資占比 新低

2019-05-12 23:14

環境殺手！ 全球年銷2兆個塑膠瓶罐

2019-05-12 14:26

紐時：中美爭戰澳洲站哪邊？看看澳洲葡萄園就知道

2019-05-12 13:47

iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾

2019-05-12 07:43

美股 上周五演出逆轉秀

2019-05-12 00:00

Uber在美上市 跌破發行價

2019-05-11 23:27

大師觀點／公共選項…拉中產階級一把

2019-05-11 23:27

老美寵愛媽咪 花費創紀錄

2019-05-11 23:27

美中貿易談判無果 國際油價周線連三黑

2019-05-11 23:27

Fed示警 貧富差距腐蝕經濟

2019-05-11 23:27

廉航蜂擁日本 扮觀光奇兵

2019-05-11 23:13

新興房市颳冷風 警訊浮現

2019-05-11 23:12

紐約航站補修 廁所經濟學

2019-05-11 23:07

IPO熱…未拉抬舊金山房價

2019-05-11 23:07

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 11:17

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 11:14

航太工程師起薪高 SpaceX 最敢給

2019-05-06 15:55

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-06 08:37

彭博資訊專欄／鮑爾通膨談話 市場霧煞煞

2019-05-06 01:13

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

川普向中喊話：我會贏得連任 到時給的條件更糟！

2019-05-12 08:29

陸學者稱 中國握有三張王牌能打贏中美貿易戰

2019-05-12 17:21

陸外貿前十大企業台資占四家 貿易戰台灣恐受波及

2019-05-12 19:06

發明母親節的人 最後因這件事討厭母親節

2019-05-12 17:33

「奔放式打卡」！ 旅遊拍照上傳IG就是要裸體

2019-05-12 09:17

你知道母親節起源嗎？美國版背後有段黑歷史

2019-05-12 08:24

美中貿戰陷僵局 中國貨恐飆漲

2019-05-12 12:45

紐時：中美爭戰澳洲站哪邊？看看澳洲葡萄園就知道

2019-05-12 13:47

阿聯港口發生數起大爆炸？阿聯否認

2019-05-12 16:55

iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾

2019-05-12 07:43

美中貿易戰升溫 中共官媒頭版連發文撫民心

2019-05-12 19:40

華爾街日報：川普「美國優先」政策四面楚歌

2019-05-12 13:35

美國1/3中產階級家庭 拿不出1.2萬應急

2019-05-12 15:38

川普威脅對中全面加徵關稅 美消費者恐嘗苦果

2019-05-12 09:34

一帶一路成箭靶？巴基斯坦飯店遭攻擊 「目標中國人」

2019-05-12 12:48

737Max空難波音賠多少？與墜機前恐懼時間長短有關

2019-05-12 14:47

貿談急轉直下 川普疑為大選考量

2019-05-12 13:38

南韓約會又貴又危險？先打工7.6小時 還要擔心性犯罪

2019-05-12 11:36

德國奇案 三男女遭十字弓射死陳屍旅館房內

2019-05-12 23:41

中美第11輪經貿磋商落幕 劉鶴提出3關切

2019-05-12 10:58

美股期指又大跌 川普給期限；中國不退讓

2019-05-13 06:29

氦氣短缺 氣球、核磁共振、安全氣囊都面臨危機

2019-05-12 15:03

澳洲可能出現首位華裔女同志外長！

2019-05-12 15:14

一帶一路成箭靶？巴基斯坦飯店遭攻擊 目標為中國人

2019-05-12 09:54

影／女娃哭訴貓搶玩具 喵星人怒不放手

2019-05-12 17:17

美中對抗是文明衝突說 中共官媒否認並批判

2019-05-12 17:20

環時：美大打關稅戰 無助增加對中貿易談判籌碼

2019-05-12 21:54

川普關稅攻勢 衝擊科技指標廠

2019-05-13 00:14

全球通膨升溫 七跡象浮現

2019-05-12 23:15

伊朗革命衛隊：波斯灣美軍由威脅變成攻擊機會

2019-05-12 22:42

紐時：美中對抗 還會持續數十年

2019-05-13 00:57

川普對陸喊話「我連任後給的條件更糟」

2019-05-12 13:35

緬甸客機起落架故障緊急降落 機師沉著處置獲讚賞

2019-05-12 17:55

川普擬對陸貨全面加稅 將震撼全球供應鏈

2019-05-12 23:44

談判或制裁？ 伊朗成川普燙手山芋

2019-05-12 14:34

同時面對4國挑戰 「川普野心太大」

2019-05-12 12:53

紐時：中美爭當老大 對抗還會持續數十年

2019-05-12 12:50

一帶一路掀波？巴基斯坦恐攻 「目標中國人」

2019-05-13 00:57

中美貿易糾紛 中國官媒：中國談判大門始終敞開

2019-05-12 23:03

美對俄外交立場分歧 蓬佩奧尷尬訪莫斯科

2019-05-12 18:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top