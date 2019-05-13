今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-13 06:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美股期指今天又大跌，延續上周美股頹勢，美中雙方為了貿易你來我往的叫陣，投資人絲毫不敢掉以輕心。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和大陸要聞：

●美股期指又跌了

紐約時間下午6:00，標普500指數期指一度大跌1.1%，那斯達克100指數期指也跌0.8%。美國股市上周五（10日）上演逆轉走勢，結束連四日頹勢，美國總統川普和財政部長米努勤均表示美中最新回合會談「有建設性」，市場樂觀認為終可避免貿易戰全面爆發。但這波反彈之勢仍不足以讓美股擺脫今年來表現最差的一周。

標普500指數周五自早盤大跌1.6%的頹勢反攻，收漲0.4%，那斯達克綜合指數也由盤中下跌1.8%逆轉收漲0.4%。道瓊工業指數也轉正收漲114點，報25,942點。

一周下來，標普500和那斯達克仍跌2.2%和3%，創去年12月來最大周線跌幅，道瓊跌2.1%，是兩個月來跌幅最重的一周。費城半導體指數大跌5.9%。

●川普又叫陣

美中雙方雖免於談判破裂，但美國總統川普只給北京一個月的時間達成貿易協議，否則就等著所有銷美貨品全被加徵關稅。

川普雖稱這次磋商具建設性，卻也指示貿易代表署，開始對另外價值約3,000億美元中國大陸商品加徵關稅的程序。

川普警告大陸應該「放聰明點」，「現在就行動」與美國敲定貿易協議，否則「情況會更慘」，等他連任後，將提出比現在更差的條件。

川普推文指出，大陸覺得能等到2020年美國總統大選之後再談，「但唯一的問題是在我的第二任期內，貿易協議對他們而言將更慘」。

●中國不示弱

中國官媒抨擊美國出爾反爾極限施，對貿易磋商未果負有完全責任。

央視引述將於5月13日出版的《人民日報》評論員文章稱，由於美國進一步給中國輸美產品加徵關稅，直接導致磋商未果，責任完全在美方。中國在重大原則問題上決不讓步，同時表示中方談判的大門始終敞開，希望美國抱著理性、務實態度解決存在的問題。

新華社則表示，美國以智慧財產權保護之名行貿易保護之實，是對智慧財產權規則的濫用。

●蘋果獲利看跌兩成

美中貿易戰隨著美國總統川普揚言要對中方進一步加徵關稅增溫，恐拖累美國科技指標廠蘋果後市。分析師指出，在最糟情況下，關稅措施將導致蘋果每股盈餘（EPS）劇減23%。

瑞銀和摩根士丹利（大摩）指出，蘋果將持續面臨有關中國營收的風險。美國10日起將2,000億美元中國輸美產品的加徵關稅稅率，自10%調高至25%，但這批清單以網通設備、電路板等零組件為主，對蘋果產品影響甚小。然而，若川普再加碼對更多陸貨課徵關稅，蘋果可能難逃一劫，將面臨自行吸收關稅成本或轉嫁給消費者的兩難。

台灣蘋果供應鏈則密切關注，一旦關稅問題持續增溫，蘋果也受影響時，蘋果會不會透過砍供應鏈零組件價格來維持自身獲利，相關動態牽動鴻海、和碩、大立光等業者後市。

●蘋果新晶片 傳台積本月量產

彭博資訊報導，台積電已開始生產蘋果預定今年推出的下一代iPhone處理器「A13」。消息人士透露，A13處理器已在4月進行初階試產，計劃最快5月量產。

據了解，台積電持續獨家供貨，並採用7奈米加強版製程。