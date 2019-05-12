川普擬對陸貨全面加稅 將震撼全球供應鏈

2019-05-12 23:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



】美國政府13日將公布全面對中國進口產品加徵關稅的細節，在可能鎖定iPhone等產品的情況下，美國總統川普發動的關稅攻勢勢必衝擊全球供應鏈，迫使供應商轉移生產基地。

日經新聞報導，川普政府13日將公布對3,250億美元中國輸美產品課徵懲罰性關稅的細節，其中以智慧手機的總價值最高，達到432億美元，其次為筆電的375億美元。數位相機可能也是美國鎖定的目標。

這些都是高科技產品，在中國組裝，零件則來自世界各地。美國貿易代表署（USTR）高階官員表示，此前加徵關稅之所排除這些產品，原因是製造這些產品的業者高度仰賴中國，難以找到替代供應商。

美國加徵關稅不僅衝擊美國的企業與消費者，也打擊亞洲科技業供應鏈。蘋果公司旗下iPhone已成為全球化的象徵之一，蘋果在全球約有200家供應商，這些廠商供應在中國進行組裝的零件。

iPhone組裝大廠鴻海4月指出，計劃在印度擴產，以分散供應鏈，但想在印度興建能與中國廠房旗鼓相當的工廠有難度。

摩根士丹利分析師休伯蒂預估，若美國加徵25%關稅，iPhone XS的成本可能增加約160美元。若蘋果業績下滑，到頭來美國受到的傷害會比中國大。

優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷零售（Fast Retailing）旗下有些產品是在中國工廠生產，再出口至美國市場。美國已對迅銷的皮帶加徵關稅，如今可能會有更多人氣產品面臨加稅。