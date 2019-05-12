英千禧世代期望能繼承500萬 卻遭政府數據打臉 原因...

2019-05-12 23:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



CNBC引述最新研究報導，每當談到何時會繼承遺產及繼承多少錢這類話題，千禧世代經常抱持不切實際的期望。

投資管理公司Charles Stanley在2月頭兩周調查逾1,000名英國千禧世代和將近1,000名英國家長，結果發現，英國千禧世代預期繼承的金額平均為12萬9,380英鎊（約新台幣517萬5,200元），但英國國家統計局的數據顯示，千禧世代實際繼承的遺產為4.8萬英鎊（新台幣192萬元），繼承遺產中位數則是1.1萬英鎊。調查也顯示，受訪者以買房做為首要的財務目標。

遺產多寡會顯著影響仰賴這筆錢購買不動產的英國年輕人。首購族若繼承一筆4.8萬英鎊的遺產，可在全英國70%的地區買房，如果是繼承1.1萬英鎊，只能在全英國43%的地區買房；只有28%的千禧世代認為，自己不需要繼承遺產也有能力買房。

調查顯示，千禧世代預期繼承遺產的年齡也與實際情況有所出入。千禧世代平均預期在50歲繼承遺產，而每七個人就有一人預期能在35歲前繼承遺產。但根據英國國家統計局，目前繼承遺產的高峰期為55歲至64歲。

這項調查則指出，千禧世代繼承遺產的平均年齡很可能是61歲，而仰賴遺產的這群人在買下第一棟房子時，可能已經超過55歲的法定退休年齡了。

Charles Stanley銷售主管波堤斯表示，千禧世代只依靠繼承財富來買房，這個方法頗具風險，「現在的人比以前更長壽，只靠繼承遺產來買房是頗具風險的策略，因為你實際繼承的金額可能低於預期，且繼承時間也比預期更晚」。