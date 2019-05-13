延遲對抗氣候變遷 全球企業恐損1.2兆美元

2019-05-13 00:19 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳律安 ／綜合外電



洪水、熱帶氣旋，以及極端冷熱天氣在內的極端氣候事件打擊企業營運，聯合國的研究指出，延遲對抗氣候變遷將使全球企業在未來15年損失1.2兆美元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

聯合國的研究指出，延遲對抗氣候變遷將使全球企業在未來十五年損失一點二兆美元。

聯合國環境署金融倡議計畫召集廿名全球基金經理人，計算氣候變遷對三萬家大型上市企業的影響。這個組織還提供投資人一份指南，以評估其投資如何因應不同程度的暖化以及相關決策。

參與這項計畫的英傑華執行長杜洛區表示，「投資人在使世界走向低碳未來扮演中心角色，這次合作顯示我們如何能為我們的客戶及環境做出更好的決定。」其他參與這項計畫的投資人集團還包括宏利資產管理公司、Ｍ&G Prudential，以及ＤＮＢ資產管理公司等。

包括洪水、熱帶氣旋，以及極端冷熱天氣在內的極端氣候事件，已打擊企業營運。一旦政府採取更嚴厲政策推動乾淨能源，高排碳企業將愈來愈難競爭。

劍橋大學的政策模型專家霍普表示，為降低投資人風險，政府需要不斷提高碳稅或鼓勵轉向更乾淨科技的市場。

這意味著每噸二氧化碳的價格須達三一○美元，為現行歐盟水準的十一倍。舉例來說，這類計畫若要在政治能行得通，英國政府可能須將基本所得稅減半至百分之十，同時對窮人與老人提供支持。澳洲及加拿大安大略省曾提議將新增加的碳收入回饋給民眾，但這類計畫以失敗收場。

投資人在對抗氣候變遷、維護金融穩定扮演日益吃重的角色。聯合國表示，這次的研究成果與氣候相關財務揭露工作小組的建議相吻合，使投資人更了解氣候相關的風險與機會。氣候相關財務揭露工作小組是G２０轄下金融穩定委員會（ＦＳＢ）於二○一五年底為因應巴黎氣候協定所成立的特殊任務小組。