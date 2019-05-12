紐時：中美爭戰澳洲站哪邊？看看澳洲葡萄園就知道

2019-05-12 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



澳洲雪梨北方獵人谷的佛利湖葡萄園（Lake's Folly Vineyard），圖為去年2月檔案照。圖中標示寫著：「對不起，葡萄酒完售，下次出貨：四月」。路透 分享 facebook 紐約時報11日報導，要了解美國川普政府在美中貿易戰中，為何難以號召盟友，組建全球聯盟，可以看看澳洲東南及西南沿海的山丘及山谷，那裡的景象說明了經濟地理學比傳統同盟更重要，也說明了美澳長久以來的特殊關係，在中國大陸崛起後，已不再那麼特殊了。

紐時指出，澳洲許多葡萄園曾製造許多美國買家喜歡的、酸甜適中的白酒及果味圓潤的紅酒，但如今那些葡萄園生產更多中國大陸消費者喜歡的、口感較緊澀的紅酒。自2008年以來，澳洲出口美國的葡萄酒減少37%；但澳洲出口中國的葡萄酒增加了959%。

美國不再是世界經濟中心，全球的美國盟友都在為此新世界謀畫；儘管與中國做生意可能碰上政府行動不透明、有人斷言中方竊取智財權等令人失望之事，經濟地理的法則證明比長久的同盟關係更重要。

如今原與美國保有緊密經濟關係的國家，包括南韓、日本、德國及澳洲，都明顯出現與美關係緊張，澳洲的這種拉扯尤其鮮明，因為中國是澳洲最大出口市場，那種市場力量正拉著澳洲遠離美國。

澳洲將在本月18日舉行國會大選，兩個主要政黨皆呼籲平衡的外交政策，即與長期國家安全盟友美國維持關係，同時尋求與中國培養關係。兩大黨並未對這種政策展開聲嘶力竭的辯論，反映澳洲人普遍接受：中澳關係太過重要，不能搞砸。

雪梨智庫洛伊研究所資深研究員馬利德（Richard McGregor）說，大選中兩大黨對上述外交政策保持緘默，「幾近怪異」，兩黨都認為，反對這項平衡政策「占不了什麼黨派優勢」，「兩黨都知道，如果在論戰中說了什麼，可能會讓他們未來與中國來往時不好過。」

澳洲前駐北京大使、現擔任企業顧問的芮捷銳（Feoff Raby）說，美澳兩國的利益並非完全一致，「那並不表示我們無法與美國維持緊密而堅實的關係，但我們不能和美國一起，在政策上把『視中國為戰略競爭者』當作前提。」

紐時說，澳洲試圖把自己定位為一個與中美兩大超級強權都維持良好關係的中型國家，他們相信美國在國安事務上仍是盟友，但也知道澳洲的經濟現況和未來，與中國緊密相連。中澳兩國在2015年已簽訂自貿協定。

金杜律師事務所合夥人柏金斯（Adrian Perkins）指出，澳洲企業或澳洲政府無需只與中美任何一方結盟，「明智之舉是維持所有選項開放，無需關閉那些選項。」

紐時說，對澳洲經濟及地緣政治而言，這項明智之舉意謂著：美澳之間原本特殊的關係，現在不那麼特殊了。