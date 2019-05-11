Uber出師不利 掛牌首日就破發

2019-05-11 23:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



叫車App巨擘Uber上市出師不利，10日首日掛牌交易跌破設定的45美元IPO發行價，收盤下挫7.62%至41.57美元，市值也因此低於700億美元，與期盼的1,000億美元估值相去甚遠。

彭博資訊報導，從2010年至今，僅七家IPO籌資逾10億美元的美國企業上市首日收黑，而掛牌首日跌幅至少5%的更只有四家企業。Uber現在也在這兩個不怎麼光榮的排行榜榜上有名。

儘管上市前Uber依分析師建議，將發行價保守定在較低的目標區間45美元，但一開盤就跌到42美元，盤中也始終未回到45美元，非但未上演投資人期望的噴出行情，甚至拖累同業Lyft股價當日一度重挫9%。Lyft於3月掛牌交易時盤中還一度飆漲23%，只不過隔天也跌破發行價，至今跌幅已達29%。

Uber執行長庫斯洛沙希將股價疲弱歸咎於美中貿易戰，他說，「不能用一天衡量成敗。你沒辦法控制哪周上市。我們正好碰到總統（川普）與中國創造許多波動性及不確定性。」

然而隨著美國總統川普和財長米努勤均表示美中最新回合會談「有建設性」，美股10日回穩收紅，Uber股價卻仍未止血。

哥倫比亞大學商學院教授薛曼表示：「市場對Uber、Lyft基本破碎的營運模式負面反應。Uber虧錢的速度快過史上任何新創，也沒有明確通往獲利的道路。」

Capital Innovation投資長昂德希爾則表示，上市是私人投資人脫身的機會，因為觀察Uber的商業模式，會發現根本無法延續，這也對其他尋求上市、估值高卻仍未獲利的矽谷公司敲響警鐘。

Uber去年虧損達30.4億美元，營收113億美元。根據提交給證管會的文件，過去三年營運損失逾100億美元。主要是因為面對對手強力競爭，不得不提高補貼。