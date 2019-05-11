親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

柯P逛夜市人潮推擠 柯粉志工辱罵媒體三字經

川普這下如願以償 油價周線連三黑

2019-05-11 23:13經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國提高中國商品的懲罰性關稅，美中貿易談判沒有談出什麼成果就結束，使得全球經濟成長將受到傷害的疑慮再起，周五（10日）國際油價周線連三周收黑。

10日美國西德州原油收盤微幅下跌4美分至每桶61.66美元，周線則下跌0.5%。布蘭特原油單日雖上升0.4%到每桶70.62美元，但周線也下跌0.3%。

法國巴黎銀行駐倫敦商品市場首席策略師特其林貴瑞安說，當美國總統川普表示不急著與中國達成貿易協議之後，投資人對經濟前景產生一堆問號，因而也無法推測未來的石油需求。

國際能源總署（IEA）的資料顯示，今年第1季，美國和中國合計占了全球石油消耗量的34%。這兩個世界最大石油消費國貿易持續維持緊張關係，自然影響石油的需求。

美國總統川普先前曾再三對OPEC喊話，軟硬兼施，希望OPEC增產，讓油價下跌。國際油價連三周收黑，看來川普可以暫時「放寬心」。

不過油價資訊服務公司首席石油分析師克羅薩認為，原油價格未來往上走的機會較大，「一旦美國在墨西哥灣沿岸地區的煉油廠開始啟動，未來100天對石油的需求會明顯超過供給。」油價上周五獲得支撐，正是因為市場預期美國的墨西哥灣沿岸地區與中西部煉油廠，即將完成季節性維修，在美國夏季來臨前，需求就會提升。

石油輪出國家組織（OPEC）的減產也讓投資人對油價前景具有信心。市場預期OPEC在未來幾周會決定繼續延長減產協議來穩定油價。

美中貿易談判無果，拖累石油需求前景，國際油價周線連三周收黑。 美聯社
美中貿易談判無果，拖累石油需求前景，國際油價周線連三周收黑。 美聯社
分享

油價OPEC川普
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

變好或變壞？Uber從這5方面改變我們的生活

2019-05-11 18:01

美國拒絕中國移動 北京批打壓

2019-05-11 14:31

綠能轉型潮衝擊 美國第3大煤炭商聲請破產

2019-05-11 13:14

美國母親節商機 突破7千億

2019-05-11 13:14

過去一周市場回顧

2019-05-11 13:12

美國夏季油價看漲

2019-05-11 12:45

影／罕見！美德州閃電打在「同一點」多達11次

2019-05-11 11:44

美國第三大煤炭公司聲請破產！

2019-05-11 11:31

市場對Uber獲利能力存疑 首日交易重挫7.6%

2019-05-11 06:15

Uber每股45美元上市

2019-05-11 01:11

美通膨不夠力 利率短期不變

2019-05-11 01:09

德3月出口意外上揚

2019-05-11 01:09

日實質薪資劇減 經濟隱憂

2019-05-11 01:09

操縱匯率評估名單 傳增至20國

2019-05-11 01:09

大馬總理上任一年 政績差

2019-05-11 01:09

印度苦旱 工業走廊限水

2019-05-11 01:09

全球股票基金 大失血

2019-05-11 01:08

南非執政黨將勝選 股匯債同賀

2019-05-11 01:06

越南恐被貼標籤...美匯率操縱黑名單 將增為20國

2019-05-11 00:13

全球GDP恐折損千億美元 亞洲首當其衝

2019-05-11 00:13

日考量安保 擴大限制外資 IT也列管

2019-05-11 00:09

福斯電動車夯 一天賣萬輛

2019-05-10 23:25

馬斯克惡搞亞馬遜登月器

2019-05-10 23:21

非洲豬瘟襲香港 6千頭全數撲殺

2019-05-10 23:05

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 11:17

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 11:14

航太工程師起薪高 SpaceX 最敢給

2019-05-06 15:55

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-06 08:37

彭博資訊專欄／鮑爾通膨談話 市場霧煞煞

2019-05-06 01:13

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

限期1個月！美中若無法達協議 川普將再祭關稅

2019-05-11 10:23

美中貿談結束 美擬向所有陸輸美商品加徵關稅

2019-05-11 07:13

貿易戰若升溫…美嗆再下重手 陸3大武器回擊？

2019-05-11 00:15

美中貿談結束 川普：是否撤關稅 視未來談判而定

2019-05-11 04:19

談判無果 陸官媒：美極限施壓 中國在原則問題不會妥協

2019-05-11 09:08

忍辱退讓？選擇對抗？習近平正在走鋼索

2019-05-11 00:42

談判卡關 劉鶴首度公開與美有三大分歧

2019-05-11 10:07

川普考量2020大選 對中貿易協議簽不簽成籌碼

2019-05-11 21:33

砸3600萬送女進耶魯 豪宅爸遭起底竟是「A級通緝犯」

2019-05-11 09:02

川普加稅 盯3,250億美元陸貨

2019-05-11 00:07

可比鄧小平！大陸改革派把川普當英雄 可惜他方法錯了

2019-05-11 14:18

你住地下幾樓？ 對抗末日 這幾國城市已默默「搬入地底」

2019-05-11 01:28

中國恐拋售債券、人民幣眨值 川普教戰：美買更多自家農產品

2019-05-11 13:37

中美貿易談判談不攏 路透：卡在知識產權

2019-05-11 16:07

影／這座夜市宛如彩色方塊拼成 觀光客自拍新熱點

2019-05-11 17:59

父、母親節不要送這些 韓國父母最討厭這3種禮物

2019-05-11 18:46

川普公布避關稅秘訣是這四個字...

2019-05-11 22:22

影／美對中下通牒 1個月未達協議、全面加徵關稅

2019-05-11 12:45

攔不住！北韓試射的短程飛彈 可躲過飛彈防禦系統

2019-05-11 09:01

全球GDP恐折損千億美元 亞洲首當其衝

2019-05-11 00:13

印尼、泰國、馬來西亞村落成了富國垃圾場！

2019-05-11 13:19

美對陸貨加稅生效 川普：與中談判不用急

2019-05-11 00:23

村上春樹投稿 首談父親二戰侵華經歷

2019-05-11 15:03

美國第三大煤炭公司聲請破產！

2019-05-11 11:31

影／罕見！美德州閃電打在「同一點」多達11次

2019-05-11 11:44

一次對上中朝伊 川普老神在在

2019-05-11 00:33

貿易戰一反過去高姿態 北京向美喊「相向而行」

2019-05-11 16:04

華郵：貿戰3種結局 2種對美不利

2019-05-11 13:27

美中貿談結束 川普：是否撤關稅 視未來談判而定

2019-05-11 07:20

劉鶴：中美經貿談判沒破裂 雙方將在北京再見面

2019-05-11 10:41

不讓天空之城消失 秘魯管制馬丘比丘入園人數

2019-05-11 17:10

日推地表最快子彈列車 最高時速近400公里

2019-05-11 01:10

談判破裂？劉鶴：未來審慎樂觀

2019-05-11 09:08

達美航班女客 降落時企圖打開艙門自殺

2019-05-11 09:29

美中將持續貿易談判 激勵美股由黑翻紅

2019-05-11 06:10

美中談判／3大分歧難解 劉鶴：中國絕不讓步

2019-05-11 13:27

市場對Uber獲利能力存疑 首日交易重挫7.6%

2019-05-11 06:15

劉鶴：中美談判是黎明前的黑暗 盼理解支持

2019-05-11 09:52

川普軟硬兼施 美中貿易談判未果將繼續協商

2019-05-11 09:55

美國拒絕中國移動 北京批打壓

2019-05-11 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top