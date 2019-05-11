川普這下如願以償 油價周線連三黑

2019-05-11 23:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國提高中國商品的懲罰性關稅，美中貿易談判沒有談出什麼成果就結束，使得全球經濟成長將受到傷害的疑慮再起，周五（10日）國際油價周線連三周收黑。

10日美國西德州原油收盤微幅下跌4美分至每桶61.66美元，周線則下跌0.5%。布蘭特原油單日雖上升0.4%到每桶70.62美元，但周線也下跌0.3%。

法國巴黎銀行駐倫敦商品市場首席策略師特其林貴瑞安說，當美國總統川普表示不急著與中國達成貿易協議之後，投資人對經濟前景產生一堆問號，因而也無法推測未來的石油需求。

國際能源總署（IEA）的資料顯示，今年第1季，美國和中國合計占了全球石油消耗量的34%。這兩個世界最大石油消費國貿易持續維持緊張關係，自然影響石油的需求。

美國總統川普先前曾再三對OPEC喊話，軟硬兼施，希望OPEC增產，讓油價下跌。國際油價連三周收黑，看來川普可以暫時「放寬心」。

不過油價資訊服務公司首席石油分析師克羅薩認為，原油價格未來往上走的機會較大，「一旦美國在墨西哥灣沿岸地區的煉油廠開始啟動，未來100天對石油的需求會明顯超過供給。」油價上周五獲得支撐，正是因為市場預期美國的墨西哥灣沿岸地區與中西部煉油廠，即將完成季節性維修，在美國夏季來臨前，需求就會提升。