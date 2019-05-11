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未來一周上看35度 這幾日恐變天

美中貿易戰衝擊 蘋果一周來市值狂掉668億美元

2019-05-11 20:37經濟日報 記者陳律安╱即時報導

蘋果上周寫下去年12月下旬以來最大周線跌幅，因為對這個iPhone製造商而言，無論產銷皆仰賴中國甚深，因此特別容易受美中貿易戰加劇衝擊。

蘋果周五（10日）收盤股價跌1.39%，報197.18美元，一周來共跌6.88%，為去年12月下旬以來最差周線表現，當時美股也差點墮入熊市。蘋果市值一周來也流失約668億美元，與本月稍早眼看就要企及的兆美元市值愈來愈遙遠。

川普對價值2,000億美元的陸貨加徵25%關稅，特別困擾蘋果投資人。蘋果不僅供應鏈在中國，大陸更是其去年20%的營收來源。摩根士丹利更預期，在最糟糕的情況下，蘋果獲利將減少近四分之一或每股盈餘掉3美元。

羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師張軍表示，關稅上揚，將導致蘋果無線耳機Airpod、充電器、Apple Watch及其他裝置漲價，「我們還不確定iPhone在美國的零售價是否會調漲，但已看到關稅影響蘋果MacBook的零件成本」。

在本周動盪前，蘋果今年股價其實表現不錯，從1月低點上揚36%。但根據伯恩斯坦分析師薩科納吉，這只是讓估值衝高至歷來最高水準。

根據彭博資訊終端機資料，截至10日收盤蘋果市值為9,072.4億美元，遜於微軟及亞馬遜。

蘋果股價上周跌6.88%，創今年以來最大周線跌幅，市值蒸發近670億美元。 路...
蘋果股價上周跌6.88%，創今年以來最大周線跌幅，市值蒸發近670億美元。 路透
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