比特幣周線上漲12% 分析師預期散戶需求仍強勁

2019-05-11 20:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



比特幣上周上漲12%，今年來累計上漲70%。 路透 分享 facebook 全球最大加密貨幣比特幣成為本周美國金融市場亮點，上周五一度站上6,426.83美元，周線上漲逾12%，今年以來累計上漲70%。

自去年11月中以來，比特幣本周首度攻上6,000美元關卡，但距離2017年底的20,000美元歷史高點仍有不小差距。

BKCM創辦人暨執行長Brian Kelly指出，大型法人近來對比特幣交易的興趣升高。據彭博資訊報導，富達投資公司（Fidelity Investments）計劃開放客戶買賣加密貨幣。

Brian Kelly表示：「過去幾年來大批投資人湧向Coinbase平台，但我們預期還有大量來自散戶的潛在需求。要小心的是，掌握大量散戶資金流動的時機可能不容易。」

他表示，多項比特幣ETF獲得批准的假消息已使許多投資人受害，不過，提供交易的最大兩家經紀商所受衝擊，看似尚未反映。

比特幣散戶也仍面臨許多地雷，全球最大加密貨幣交易平台之一Binance上周被駭客竊取7,000枚比特幣，價值逾4,000萬美元。

數位資產管理公司Arca投資長Jeff Dorman表示，儘管傳出負面消息，比特幣的漲勢仍未回落，「近幾個月來的漲勢能夠持續，主因加密貨幣相關的利多抵銷了負面風險；最關鍵的是，那些負面消息多為一次性的黑天鵝，雖然產生尾端風險，但並未延續；正面的消息則是足以讓產業發生變化，促成永續成長的長程事件」。