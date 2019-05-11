親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

北市大樓排油煙管起火 出動消防雲梯疏散29人

加國祭出特定鋼品最終防衛措施 我出口受衝擊

變好或變壞？Uber從這5方面改變我們的生活

2019-05-11 18:01經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

去年全球Uber乘客乘車里程統統加起來，約可繞地球赤道100萬圈。儘管Uber能否轉虧為盈仍有待觀察，但有一點可確定：這個App叫車服務已融入許多民眾的日常生活，改變人們旅行和工作的方式，也成為流行詞彙。

IHS Markit估計，隨著「交通行動服務」（mobility as a service，MaaS）蔚為風潮，全球Maas總車程距離必將大幅成長，從2018年的900億英里，到2030年增至6,000億英里。

「今日美國報」指出，從至少五個面向來看，Uber已經改變世界：

1.革新運輸方式

Uber是規模首屈一指的App叫車服務，而且被視為使手機App預約服務變得熱門的推手。

根據Uber首次公開發行股票（IPO）文件，Uber叫車服務每天在六大洲、逾700個城市總計載客1,400萬趟。自2012年此服務上路迄今，已完成超過100億趟旅程。

支持者認為，Uber服務讓一些民眾不必買車。反對者則批評，Uber車滿街跑，造成交通更壅塞、破壞大眾運輸，更傷害計程車司機的生計。

2.Uber變成動詞

正如同全錄（Xerox）已成為「影印」同義詞、Google是「網路搜尋」代名詞，如今Uber也已變成一種動詞。

正確說法是：「搭Uber車到你想去的目的地。」但講快一點，口語可說成「你Uber某地」。

3.促進零工經濟發展

Uber或許是驅動所謂「零工經濟」（gig economy）成長的最大一股力量。「零工經濟」涵蓋自由業者構成的經濟領域，這些服務提供者不隸屬傳統聘僱關係，通常透過智慧手機App為他人提供服務。根據IPO文件，Uber已支付超過780億美元的酬勞給旗下司機。

支持者認為這趨勢是好事，因為零工經濟不僅有彈性，也提供新的賺錢選項。

批評者則指出，這股趨勢使勞工處境變得更糟，因為零工經濟從業者收入通常不安穩也不足，且比一般勞工缺乏保障。

4.使社會警覺到自駕車風險

2016年Uber在媒體發表會上宣稱，研發自駕車技術已有進展，並以用Uber技術改裝的福特轎車載新聞記者在匹茲堡市區四處兜風。但兩年後，一輛自動駕駛的Uber車在亞歷桑納出車禍，一名女性喪生，Uber於是暫停這項計畫。

這起悲劇引來美國聯邦調查，更被汽車工業界引用為例證，用來說明自駕車技術還不成氣候。

或許有朝一日，Uber車上無須駕駛也能把乘客載到想去的地方，但短期內不可能實現。

5.使社會檢視矽谷性騷擾和兄弟文化（bro culture）

Uber前工程師Susan Fowler指控Uber內部性別歧視和性騷擾嚴重，引起社會關注，後來該公司陸續接獲超過200件類似申訴案，最後開除至少20人。

在性別歧視、割喉競爭企業文化等可議行徑遭公司內部調查後，執行長Travis Kalanick辭職下台。新執行長Dara Khosrowshahi上任以來，已推動改革制止這類行為。

用手機叫Uber車代步，已成許多民眾日常生活的一部分。路透
用手機叫Uber車代步，已成許多民眾日常生活的一部分。路透
分享

Uber性別歧視
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

美國拒絕中國移動 北京批打壓

2019-05-11 14:31

綠能轉型潮衝擊 美國第3大煤炭商聲請破產

2019-05-11 13:14

美國母親節商機 突破7千億

2019-05-11 13:14

過去一周市場回顧

2019-05-11 13:12

美國夏季油價看漲

2019-05-11 12:45

影／罕見！美德州閃電打在「同一點」多達11次

2019-05-11 11:44

美國第三大煤炭公司聲請破產！

2019-05-11 11:31

市場對Uber獲利能力存疑 首日交易重挫7.6%

2019-05-11 06:15

Uber每股45美元上市

2019-05-11 01:11

美通膨不夠力 利率短期不變

2019-05-11 01:09

德3月出口意外上揚

2019-05-11 01:09

日實質薪資劇減 經濟隱憂

2019-05-11 01:09

操縱匯率評估名單 傳增至20國

2019-05-11 01:09

大馬總理上任一年 政績差

2019-05-11 01:09

印度苦旱 工業走廊限水

2019-05-11 01:09

全球股票基金 大失血

2019-05-11 01:08

南非執政黨將勝選 股匯債同賀

2019-05-11 01:06

越南恐被貼標籤...美匯率操縱黑名單 將增為20國

2019-05-11 00:13

全球GDP恐折損千億美元 亞洲首當其衝

2019-05-11 00:13

日考量安保 擴大限制外資 IT也列管

2019-05-11 00:09

福斯電動車夯 一天賣萬輛

2019-05-10 23:25

馬斯克惡搞亞馬遜登月器

2019-05-10 23:21

非洲豬瘟襲香港 6千頭全數撲殺

2019-05-10 23:05

邊走邊愛！情侶用特斯拉自駕功能拍A片 馬斯克說話了

2019-05-10 15:59

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 11:17

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 11:14

航太工程師起薪高 SpaceX 最敢給

2019-05-06 15:55

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-06 08:37

彭博資訊專欄／鮑爾通膨談話 市場霧煞煞

2019-05-06 01:13

副總統樂觀看待 美中談判拚本周達陣

2019-05-04 23:23

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:55

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

小貓咬斷耳機被狠罵 出走1小時後叼回「小蛇」賠罪

2019-05-10 22:10

限期1個月！美中若無法達協議 川普將再祭關稅

2019-05-11 10:23

川普又發推文 和中國的貿易談判「不用急」

2019-05-10 19:10

美中貿談結束 美擬向所有陸輸美商品加徵關稅

2019-05-11 07:13

貿易戰若升溫…美嗆再下重手 陸3大武器回擊？

2019-05-11 00:15

美中貿談結束 川普：是否撤關稅 視未來談判而定

2019-05-11 04:19

美中貿易戰若全面開打　川普有多少實力及影響力？

2019-05-10 23:25

還擊美國加稅 北京可採非關稅手段限美令

2019-05-10 19:08

25%新關稅生效 川普：美中貿易談判不用急

2019-05-10 21:21

談判無果 陸官媒：美極限施壓 中國在原則問題不會妥協

2019-05-11 09:08

忍辱退讓？選擇對抗？習近平正在走鋼索

2019-05-11 00:42

談判卡關 劉鶴首度公開與美有三大分歧

2019-05-11 10:07

砸3600萬送女進耶魯 豪宅爸遭起底竟是「A級通緝犯」

2019-05-11 09:02

川普加稅 盯3,250億美元陸貨

2019-05-11 00:07

你住地下幾樓？ 對抗末日 這幾國城市已默默「搬入地底」

2019-05-11 01:28

可比鄧小平！大陸改革派把川普當英雄 可惜他方法錯了

2019-05-11 14:18

菲國度假救流浪狗被咬 挪威女染狂犬病返國後死亡

2019-05-10 23:05

全球GDP恐折損千億美元 亞洲首當其衝

2019-05-11 00:13

影／美對中下通牒 1個月未達協議、全面加徵關稅

2019-05-11 12:45

攔不住！北韓試射的短程飛彈 可躲過飛彈防禦系統

2019-05-11 09:01

美對陸貨加稅生效 川普：與中談判不用急

2019-05-11 00:23

印尼、泰國、馬來西亞村落成了富國垃圾場！

2019-05-11 13:19

一次對上中朝伊 川普老神在在

2019-05-11 00:33

中國恐拋售債券、人民幣眨值 川普教戰：美買更多自家農產品

2019-05-11 13:37

美國第三大煤炭公司聲請破產！

2019-05-11 11:31

影／罕見！美德州閃電打在「同一點」多達11次

2019-05-11 11:44

美中貿談結束 川普：是否撤關稅 視未來談判而定

2019-05-11 07:20

村上春樹投稿 首談父親二戰侵華經歷

2019-05-11 15:03

日推地表最快子彈列車 最高時速近400公里

2019-05-11 01:10

川普拉高貿易戰 美股跌幅擴大至1% 道瓊本周跌近千點

2019-05-10 23:08

劉鶴：中美經貿談判沒破裂 雙方將在北京再見面

2019-05-11 10:41

談判破裂？劉鶴：未來審慎樂觀

2019-05-11 09:08

美中將持續貿易談判 激勵美股由黑翻紅

2019-05-11 06:10

村上春樹首次投稿講家族史 提及父親戰時經歷

2019-05-10 21:03

華郵：貿戰3種結局 2種對美不利

2019-05-11 13:27

中美貿易談判談不攏 路透：卡在知識產權

2019-05-11 16:07

市場對Uber獲利能力存疑 首日交易重挫7.6%

2019-05-11 06:15

達美航班女客 降落時企圖打開艙門自殺

2019-05-11 09:29

劉鶴：中美談判是黎明前的黑暗 盼理解支持

2019-05-11 09:52

美中貿易戰 德媒：歐美應站在同一陣線

2019-05-10 21:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top