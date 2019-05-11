變好或變壞？Uber從這5方面改變我們的生活

2019-05-11 18:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



去年全球Uber乘客乘車里程統統加起來，約可繞地球赤道100萬圈。儘管Uber能否轉虧為盈仍有待觀察，但有一點可確定：這個App叫車服務已融入許多民眾的日常生活，改變人們旅行和工作的方式，也成為流行詞彙。

IHS Markit估計，隨著「交通行動服務」（mobility as a service，MaaS）蔚為風潮，全球Maas總車程距離必將大幅成長，從2018年的900億英里，到2030年增至6,000億英里。

「今日美國報」指出，從至少五個面向來看，Uber已經改變世界：

1.革新運輸方式

Uber是規模首屈一指的App叫車服務，而且被視為使手機App預約服務變得熱門的推手。

根據Uber首次公開發行股票（IPO）文件，Uber叫車服務每天在六大洲、逾700個城市總計載客1,400萬趟。自2012年此服務上路迄今，已完成超過100億趟旅程。

支持者認為，Uber服務讓一些民眾不必買車。反對者則批評，Uber車滿街跑，造成交通更壅塞、破壞大眾運輸，更傷害計程車司機的生計。

2.Uber變成動詞

正如同全錄（Xerox）已成為「影印」同義詞、Google是「網路搜尋」代名詞，如今Uber也已變成一種動詞。

正確說法是：「搭Uber車到你想去的目的地。」但講快一點，口語可說成「你Uber某地」。

3.促進零工經濟發展

Uber或許是驅動所謂「零工經濟」（gig economy）成長的最大一股力量。「零工經濟」涵蓋自由業者構成的經濟領域，這些服務提供者不隸屬傳統聘僱關係，通常透過智慧手機App為他人提供服務。根據IPO文件，Uber已支付超過780億美元的酬勞給旗下司機。

支持者認為這趨勢是好事，因為零工經濟不僅有彈性，也提供新的賺錢選項。

批評者則指出，這股趨勢使勞工處境變得更糟，因為零工經濟從業者收入通常不安穩也不足，且比一般勞工缺乏保障。

4.使社會警覺到自駕車風險

2016年Uber在媒體發表會上宣稱，研發自駕車技術已有進展，並以用Uber技術改裝的福特轎車載新聞記者在匹茲堡市區四處兜風。但兩年後，一輛自動駕駛的Uber車在亞歷桑納出車禍，一名女性喪生，Uber於是暫停這項計畫。

這起悲劇引來美國聯邦調查，更被汽車工業界引用為例證，用來說明自駕車技術還不成氣候。

或許有朝一日，Uber車上無須駕駛也能把乘客載到想去的地方，但短期內不可能實現。

5.使社會檢視矽谷性騷擾和兄弟文化（bro culture）

Uber前工程師Susan Fowler指控Uber內部性別歧視和性騷擾嚴重，引起社會關注，後來該公司陸續接獲超過200件類似申訴案，最後開除至少20人。