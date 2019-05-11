美股周線創今年最大跌幅 價位高當然禁不起貿易戰折騰

2019-05-11 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周五上演逆轉走勢，結束連四日頹勢，美國總統川普和財政部長米努勤均表示美中最新回合會談「有建設性」，市場樂觀認為終可避免貿易戰全面爆發。但這波反彈之勢不足以讓美股擺脫今年來表現最差的一周。

標普500指數周五自早盤大跌1.6%的頹勢反攻，收漲0.4%，那斯達克綜合指數也由1.8%的盤中跌幅逆轉收漲0.4%。道瓊工業指數也轉正收漲114.01點，收在25,942.37點。

一周下來，標普500指數和那斯達克仍然下跌2.2%和3%，創去年12月來最大周線跌幅，道瓊工業指數跌2.1%，是兩個月來跌幅最重的一周。

市場原本擔心，川普周五正式對2,000億美元的中國商品加徵關稅，將導致美中雙方貿易齟齬加深，進而加速全球經濟減退。不過，美中官員在周結束談判後留下樂觀評論，重燃貿易協議仍可挽回的希望。

美國財政部長米努勤在兩小時的協商後表示，「雙方有建設性的討論，我們要說的就是這些。」中國副總理劉鶴據報導也表示談判進展「良好」。

川普則發布推文說，「習主席與我的關係依然非常牢固，未來對話還會繼續下去。同時，美國對中國加徵關稅，取消與否要靠未來協商的進展」。

不過，美股漲勢在尾盤最後半小時又遭壓制，據CNBC報導，米努勤表示目前尚未規劃進一步的協商。

Bruderman資產管理公司首席市場策略師普爾謝（Oliver Pursche）說：「市場認為這些談話是政治性的，並非預告策略有所轉變。就我們的投資主軸而言，沒什麼改變。短期而言，中國比美國更需要貿易協議，但長期而言，美國比中國更迫切。實際說來是彼此平衡的。」

周五收盤下來，標普500指數比歷史新高少了2.2%，500家成分股企業按預測未來一年獲利推算的本益比降至16.8倍，仍遠高於15.1倍的歷史平均水準。

Miller Tabak 證券策略師馬利（Matt Maley）說：「每當（本益比）上升到這種地步，更禁不起打擊。我們知道這樣的價位可以較長期間居高不下，但一碰到像這周新出現的負面發展，市場就不堪一擊。」