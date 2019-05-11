美國第三大煤炭公司聲請破產！

2019-05-11 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



雲峰能源公司露天煤礦場。美聯社 分享 facebook

美聯社報導，電力業者逐漸轉型為火力發電及再生能源發電，美國產量第三大的煤炭公司雲峰能源有限公司（Cloud Peak Energy）10日聲請破產。

雲峰能源依美國破產法第11章向法院聲請破產重整。雲峰能源3月獲得債權人同意展延償還180萬美元貸款幾次，外界已預期會聲請破產，最近一次展延在10日到期。

雲峰能源在保德河盆地擁有並經營三座礦場，分別是懷俄明州的羚羊（Antelope）、柯魯德・羅喬（Cordero Rojo）礦場，及蒙大拿州的Spring Creek礦場。

三座礦場在2018年出貨5000萬噸煤炭，礦場在破產重整過程仍持續運作。執行長馬紹爾（Colin Marshall）說，「我們仍然是高品質煤炭的可靠供應來源」。

雲峰能源是懷俄明州近年來第四家聲請破產的主要煤炭廠商。田納西州 Alpha天然資源公司2015年聲請破產，Peabody能源公司及Arch煤炭公司2016年聲請破產，威斯特摩蘭煤炭公司（Westmoreland Coal ） 也在去年10月聲請破產。

便宜、燃燒汙染較少的天然氣發電以及價格日漸低廉的風力、太陽能發電在美國已成為更具吸引力的電力來源。保德河盆地的露天煤礦尚無必要關閉，但用來發電的煤炭前景黯淡。

9日公布的美國聯邦政府報告預測，燃煤未來幾個月將占美國發電的25%，占比過去十年下降了一半。儘管川普總統已放寬影響煤炭業的環保規定，煤炭沒落趨勢仍然持續。

懷俄明州鼓勵發展「碳捕捉」科技發展，已補助一座發電廠進行研發。不過，任何有市場價值的研究成果離大規模運用還很遠。