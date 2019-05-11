印度苦旱 工業走廊限水

2019-05-11 01:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 余曉惠 ／綜合外電



位於印度西部工業走廊的水庫，近來水位處於歷來低點，當局已經展開限制工業區供水的措施，希望確保當地在酷暑來臨之前，民生飲用水得以不致匱乏。

印度媒體引述地方官員報導，工業走廊的供水可能減少40%。時序進入5月後，包含古吉拉特、馬哈拉施特拉等邦的地區，27個水庫的平均蓄水量只有總容量的17%，去年此時還有23%，而過去十年來的5月平均水準為26%。

一名資深政府官員說：「（缺水）問題擺在眼前，但情況大致還在我們掌控中，相信工業區供水不會完全被切斷。」事實上這場乾旱已持續一段時間，去年11月，馬哈拉施特拉邦等地共5萬多農民曾上街示威。

孟買所在的馬哈拉施特拉邦政府已經下令限制工業用水，紡織、石化煉油、食品加工業都受影響。馬哈拉施特拉邦不只是工業和金融重鎮，該邦東北方也是棉花產區，近來棉花產量已經降到十年低點。紡織業者說，由於政府早在情況惡化之前就展開限水，目前供水面臨的問題不大，但進一步的限水措施勢必會造成影響。

Energy＆Resource Institute水部門主任沙卡爾指出，印度的供水系統無法滿足印度產業變遷下的需求，每人能獲得的水資源正逐年遞減，「到2050年，印度水資源將供不應求」，中央政府應該興建新的儲水設施。