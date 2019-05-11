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全球股票基金 大失血

2019-05-11 01:08經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

美中貿易戰再起波瀾，提高投資人避險意識，導致全球股票基金上周資金失血規模為今年來最大。國際信評機構穆迪表示，若市場再度陷入持續震盪格局，股票型指數基金（ETF）產業將面臨流動性問題。

Jefferies金融集團分析師引述基金追蹤機構EPFR Global的數據指出，截至5月8日止當周，投資人共從全球股票基金撤出約210億美元，其中美國股票基金失血143億美元，流出規模為1月底以來最大；亞洲基金流失45億美元。投資人投入貨幣市場基金的金額則達到200億美元。

根據Jefferies，投資人維持「棄股擁債」的趨勢，今年來從股票基金贖回的金額已達950億美元，為2008年以來同期最大規模失血。全球債券基金過去一周則吸金73億美元，今年來流入債券基金的金額擴大至1,550億美元，寫下2002年來最佳紀錄。

近來美中貿易關係急轉直下，全球股市本周表現可能是去年12月以來最差。美國政府10日已調高2,000億美元中國進口產品的加徵關稅稅率，為美國總統川普施壓中國讓步上，最引人注目的舉動。

另外，過去十年美國ETF產業擴增近四倍，總資產逼近4兆美元，而這段時間正好是美國史上最長牛市之一。快速發展的ETF產業仍未遭遇市場持續震盪的局面。

穆迪9日提出的報告指出，若下次股市持續震盪，將波及ETF，不僅提高ETF交易的難度，更拉高成本。對持有公司債等交易頻率偏低證券的ETF而言，流動性問題會更大。

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