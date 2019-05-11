南非執政黨將勝選 股匯債同賀

2019-05-11 01:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



南非總統拉瑪佛沙 （美聯社） 分享 facebook 最新計票結果顯示，南非執政黨「非洲民族議會」（ANC）在8日國會和地方選舉中得票率過半，勝選在望，篤定延續25年來的執政權，足見總統拉瑪佛沙肅貪喚回民心。南非股、匯、債市10日盤中應聲上漲。

根據已開出81%的官方計票結果，ANC以57%的得票率遙遙領先，但比2014年上次大選的62%滑落；主要反對黨「民主聯盟」（DA）得票率約21.8%，較五年前的22%略低；左派的「經濟自由鬥士」（EFF）得票率10.1%，增4個百分點。最終結果預定11日公布。

分析師表示，ANC若以55%至60%得票率勝選，可望鞏固拉瑪佛沙黨內地位，也有助他繼續推動經濟改革。

南非資產10日在約翰尼斯堡盤中全面勁揚。富時/JSE非洲股價指數躍漲1.7%，漲勢為1月9日來最猛，且為本周首次翻紅。南非蘭德兌美元挺升1.2%，報14.1768蘭德兌1美元，下一步將挑戰14.05蘭德價位。南非10年期公債殖利率降3個基點至5.18%，降幅是4月9日來最大，殖利率降意味公債價格漲。

政治顧問公司Kigoda創辦人戴維斯說：「拉瑪佛沙服眾望，尤其贏回祖馬主政時唾棄執政黨的支持者，是說服選民再給ANC一次機會的主因。拉瑪佛沙承諾改善貪汙、失業和貧富不均引起共鳴，選民也日益對在野黨政見起疑。」

三年前ANC在地方選舉得票率降到54.5%歷史低點，險些喪失多數黨地位，反映眾多支持者拒投，以示抗議時任總統祖馬貪腐醜聞纏身。

拉瑪佛沙2017年12月掌ANC，ANC為挽回民心逼祖馬下台，兩個月後拉瑪佛沙當上總統，大力肅貪。選前民調顯示他的支持度達65%。