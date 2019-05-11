操縱匯率評估名單 傳增至20國

2019-05-11 01:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



知情人士透露，由於美國財政部已降低是否操縱匯率的評估標準，因此預料本月發布的匯率報告中，評估是否涉嫌操縱匯率的經濟體數量將由12個增加到約20個，越南也可能因被認為人為壓低越南盾匯率，而被貼上匯率操縱國的標籤。

彭博資訊報導，美國財政部是根據三項標準，評估主要貿易夥伴是否操縱匯率，包括與美國之間有至少200億美元的貿易順差，經常帳順差超過國內生產毛額（GDP）的3%，以及反覆干預外匯市場。

但美國在調降經常帳順差占GDP比率的標準至2%後，使納入評估的經濟體數量增加。

財政部的評估名單迄今都涵蓋美國12個最大貿易夥伴以及瑞士，而擴大後的評估名單可能納入俄羅斯、泰國、印尼、越南、愛爾蘭或馬來西亞等對美國有巨額貿易順差的經濟體。

知情人士透露，這項報告預料會把印度和南韓排除在匯率觀察名單之外；台灣在去年4月與10月的報告都未名列觀察名單。

知情人士也說，越南完全符合三個標準，且被認為人為壓低越南盾匯率，因此可能被貼上匯率操縱國的標籤，但財政部內部還在討論，美國政府也已要求越南在美國發布報告之前，揭露更多資訊。

美國自1994年以來都未把任何主要貿易伙伴正式列為匯率操縱國。「匯率操縱國」的標籤沒有實際影響，只是須與美國展開協商，但被列為貨幣操縱國的經濟體匯率可能受影響。

財政部原定4月把報告呈交給國會，財長米努勤原先預料可在期限前完成，也已在4月初完成報告、送交白宮簽署，但之後都遭延後。