美通膨不夠力 利率短期不變

2019-05-11 01:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美4月CPI普遍低於預估。 美聯社 分享 facebook 美國4月消費者物價指數（CPI）普遍低於預估，主因為二手車及成衣價格下跌，顯示通膨持續疲軟，聯準會（Fed）預料將維持利率不變一段時間。但隨著勞動市場漸趨緊俏、美國總統川普又宣布對中國進口產品加徵關稅，Fed「不偏向升息或降息」的中立貨幣政策立場，也將面臨考驗。

美國勞工部10日公布，4月整體CPI比3月攀升0.3%，與一年前相比則上升2%，都低於市場預估。

不計食品與能源價格的4月核心CPI月比則小幅攀升0.1%，低於市場預估的0.2%；年升2.1%，符合預估。根據計算，2到4月核心CPI年率僅1.6%，為近兩年來最低水準。

最新通膨數據顯示，雖然美國失業率正處於49年來最低的稅準，但美國物價要持續走高，可能還需要一點時間，然而，美國總統川普10日宣布，對2,000億美元中國產品加徵的懲罰性關稅稅率，從10%提高到25%，可能使未來幾個月的物價升幅擴大。

Fed主席鮑爾5月初曾表示，通膨偏低是由一些「過渡性」因素所帶動，因此Fed的政策既不偏向降息，也不偏向升息；但無論是CPI數據，還是Fed重視的個人消費支出（PCE）核心平減指數，都持續顯示通膨欲大不易。

彭博資訊經濟學者預期，由於勞動市場日益趨緊，通膨中期將趨於穩固，4月CPI數據不太可能改變Fed決策官員對通膨情況的評估，仍將進一步觀察通膨的未來走向。

勞工部的報告顯示，4月汽油價格比3月上漲5.7%，使能源價格上漲2.9%；居住成本連續第二個月上升0.4%，醫療成本也上升0.3%。食品價格下跌0.1%。