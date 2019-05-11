Uber每股45美元上市

2019-05-11 01:11 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



美國叫車平台業者優步（Uber）周四（9日）公布首次公開發行股票（IPO）發行價，每股定45美元，推估可以籌資81億美元，公司整體估值則達824億美元。發行價位於之前設定價格區間的低端，定價如此保守主要是鑒於近來美股大跌，以及對手Lyft上市後股價至今仍未回到發行價之上。

Uber的IPO規模為2014年阿里巴巴集團上市以來美國最大，但路透報導，Uber的估值幾乎比投資銀行去年預期的少了三分之一，只不過仍高於最近一輪募資時的760億美元。

Uber的IPO可說是大約七年前臉書上市以來最受矚目的一件，華爾街今年迎接科技新創公司上市潮，Lyft與社群軟體公司Pinterest相繼掛牌後，Uber備受期待的IPO緊接著登場。美股本周因美中貿易戰再掀波瀾表現不振之際，Uber上市股價表現如何，牽動不少投資人情緒。

搶在Uber之前上市的同業Lyft，3月上市轟動一時，但後續股價表現淒慘，目前價位比IPO定價低了23%，可謂殷鑑不遠。

Uber成立超過10年，帶動的共乘風氣已橫掃全球，顛覆傳統由計程車壟斷的市場，為乘客帶來新選擇，因而被視為叫車服務界老大哥。

不過，Uber成立以來未曾轉虧為盈。文件顯示，Uber去年營收113億美元，年增43%，但經調整後虧損18億美元，只不過較2017年虧損22億美元有所改善。

華爾街日報引述知情人士說法報導，從市場需求觀察，Uber有本錢以更高價位發行股票，但Uber想盡可能讓傾向長線投資的法人認購，而非習慣炒短線的避險基金與散戶。

Uber執行長庫斯洛沙希為IPO向潛在投資人推銷時，勾勒民眾未來不願買車、而會選擇叫車或騎車的美好願景。但投資人頻頻關切Uber刻意迴避的問題，也就是營收成長趨緩、虧損日益嚴重。