「大賣空」投資人艾斯曼憂 下一波衰退來臨將重創債市

2019-05-10 23:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



「大賣空」投資人艾斯曼（Steve Eisman）認為，下一波經濟衰退來臨，債市將受創最深。艾斯曼因準確預料電影「大賣空」敘述的金融危機來臨而出名。

路博邁集團（Neuberger Berman）投資組合基金經理人艾斯曼9日接受彭博專訪時表示，「公司債不會是引發衰退的導火線，反而是受害者」。若衰退來臨，債市投資人將損失慘重，原因是債市的流動性極低，預料BBB級公司債和高殖利率的債券將損失最多。

「新債券天王」岡雷克9日接受CNBC訪問時也表示，「下一波衰退持續醞釀中，可能會比2006年的情況還遭」。

艾斯曼不認為衰退是系統性的問題，表示「美國的金融系統自2016年迄今仍然安全，只是有些波動，而目前最大的風險就是貿易戰」。

儘管艾斯曼對美國最終會與中國達成協議有信心，但「如果貿易戰全面開打，達成協議的希望可能會落空」，投資人屆時還得應付市場波動，但這為艾斯曼提供了做空的最佳環境。

雖然最近吹起科技公司首次發行股票（IPO）的風潮，但艾斯曼不會押注趕搭這波上市潮的企業股價上漲，例如叫車業者Lyft和即將在紐約證交所上市的Uber。

艾斯曼表示，投資Lyft和Uber這些企業的「危險度和困難度很高」，因為這些公司的估值並非以傳統指標來計算。「要在初期投資這些公司有難度，因為公司的估值其實不重要，因此你下次可能會試著釐清哪些增加的數據才是重要的，這有點像是做空一個看不見的東西」。